Maya Hawke recibió $1.6 millones de dólares por un apartamento en Manhattan

La actriz Maya Hawke acaba de cerrar la venta de un apartamento en Manhattan, Nueva York, que compró en 2021. Hawke, conocida por interpretar a Robin en ‘Stranger Things’, recibió lo que esperaba por el lugar.

Según informa ‘Mansion Global’, esta propiedad entró al mercado de bienes raíces en noviembre de 2025 por $1.6 millones de dólares y el pasado lunes se cerró oficialmente su venta por esa misma cifra. El mismo medio asegura que la oferta fue presentada un mes después de que entrara al mercado.

Este apartamento fue comprado por Hawke en 2021 por $1.35 millones de dólares. Además de la belleza en su interior, la propiedad destaca por encontrarse en la sexta planta de un edificio de antes de la guerra en East Ninth Street.

La venta de esta propiedad se cierra casi un mes después de que la actriz, quien es hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, se casara con el músico Christian Lee Hutson. La pareja decidió casarse el día de San Valentín en Nueva York, y a la celebración asistieron varios de los protagonistas de ‘Stranger Things’ y otros famosos.

Durante un tiempo este sirvió para Hawke como su apartamento de soltera, pues apenas tiene 1,000 pies cuadrados y está distribuido en un dormitorio, un baño, sala de estar, comedor y otras comodidades.

En el listado, el cual fue presentado por el agente de vienes raíces Justin Parks, se destacó la “elegancia del Viejo Mundo, encanto histórico y carácter distintivo único que solo se pueden encontrar en 45 East 9th Street”.

Sobre el interior del apartamento, el listado describe la “cocina recientemente renovada con ventanas, encimeras de granito negro y electrodomésticos nuevos de acero inoxidable, incluido un refrigerador Subzero”.

Al parecer, el nuevo dueño del apartamento es un no famoso, y deberá hacerse cargo de un pago mensual de $3,000 dólares para mantener el mantenimiento del edificio y los servicios que ofrece este como cualquier otro edificio de lujo en la ciudad.

