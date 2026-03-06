La venta del hogar de David Lynch se cerró por $13 millones de dólares

La venta del complejo residencial de David Lynch ya es un hecho. Seis meses después de haber entrado al mercado, se ha informado que su precio final fue $13 millones de dólares, una cifra inferior a lo que se solicitaba por el sitio originalmente.

En febrero de este año se informó que los agentes encargados de la venta habían aceptado una oferta hecha por la propiedad, pero durante algunas semanas aparecía como “proceso” y ahora en el listado, disponible en la página web de The Agency, se presenta como “vendida”.

Esta residencia entró al mercado de bienes raíces en septiembre del año pasado por $15 millones de dólares, la decisión de poner a la venta el sitio llegó nueve meses después de la muerte del cineasta a los 78 años.

Aunque ‘The Wall Street Journal’ pudo confirmar que se había cerrado la transacción, los agentes encargados de la venta no quisieron revelar la identidad de su nuevo propietario. Lo que sí es cierto es que ahora tiene en su poder una residencia que fue hogar de uno de los cineastas más destacados de los últimos años y también una estructura de gran valor arquitectónico.

Según el Historic Places LA esta propiedad es un “excelente ejemplo de arquitectura residencial moderna/orgánica de mediados de siglo”.

En la página web de The Agency se ofrecía la propiedad como “un santuario creativo y un hito arquitectónico con una procedencia única en Los Ángeles”. La construcción de la casa principal data de los años 60 y es de importancia en la ciudad porque fue diseñada por Lloyd Wright, hijo de Frank Lloyd Wright.

La casa está distribuida en 10 dormitorios, 11 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además de mantener su diseño original, en los últimos años Lynch se encargó de hacer reformas en el sitio que le han dado mucho más valor y atractivo al lugar. Sobre su interior, el agente de bienes raíces decía que “encarna la esencia del modernismo en la ladera con una geometría audaz, paredes de cristal y una fluida integración entre el interior y el exterior”.

El nuevo dueño también podrá disfrutar al aire libre gracias a sus caminerías, terrazas, piscina y otros espacios.

