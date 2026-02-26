‘Zootopia 2’ fue el estreno nacional de mayor recaudación en 2025

Por ahora, el 2026 no está teniendo grandes cifras en taquilla, pero aún queda mucho por estrenar. Al mismo tiempo, se ha anunciado que oficialmente ‘Zootopia 2’ fue la película con mayor recaudación en la taquilla estadounidense.

La película animada de Disney estrenó en la semana de Acción de Gracias, y sus número hicieron que permaneciera en cartelera durante semanas, logrando desplazar a ‘A Minecraft Movie’ como la pelicula más taquillera en el país.

Antes de alcanzar este logro, ‘Zootopia 2’ se apuntó mucho más records. Por ejemplo, es la película más taquillera en la historia de Walt Disney Animation y también logró entrar a la lista de las 10 películas más taquilleras de la historia, junto con ‘Avatar’ (2009), ‘Avengers: Endgame’ (2019), ‘Avatar: The Way of Water’ (2022), ‘Titanic’ (1997), ‘Ne Zha 2’ (2025), ‘Star Wars: The Force Awakens.’ (2015), ‘Avengers: Infinity War’ (2018), ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021) e ‘Inside Out 2’ (2024).

Según ‘Veriety’, ‘A Minecraft Movie’ recaudó en Estados Unidos un total de $424.08 millones de dólares, pero las 13 semanas en cartelera de ‘Zootopia 2’ la hicieron alcalzar los $424.2 millones de dólares.

Aunque todavía Disney no ha confirmado, todo parece indicar que habrá una tercera parte de la película, impulsadas por los buenos comentarios de la crítica y por los número de taquilla.

Por otro lado, esta película también hace alarde de haber sido parte del mejor año en taquilla tras la pandemia. Aunque no se llegó a alcanzar los número de antes del confinamiento, sí se pudo ver mejores resultados con la vuelta al cine de cientos de personas en todas partes del mundo.

Lo que va del 2026 no ha sido tan fructífero en números, aunque se espera que justo este fin de semana se marque la recaudación más grande con el estreno de ‘Scream 7’. Además, hay estrenos muy esperados programados, como por ejemplo ‘Avengers: Doomsday’, parte de la franquicia que ha recaudado miles de millones de dólares y que además marca el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel.

Sigue leyendo:

• ‘Cumbres Borrascosas’ ha tenido mayor éxito en taquilla fuera de Estados Unidos

• Winona Ryder se une al elenco de ‘Wednesday’ para su tercera temporada

• ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ supera a ‘The Pitt’ en números