BKLoft26: el epicentro de la cultura del Bloody Mary neoyorquino por un día

Faltan pocos días para una nueva edición de The Bloody Mary Festival, y Brooklyn se prepara para recibir en el BKLoft26 a más de 1,000 amantes de este coctel. El festival se llevará a cabo el sábado 21 de marzo de 2026, en medio de una gran expectativa, ya que no se realizaba en Nueva York desde 2023.

Los asistentes podrán degustar las creaciones de 15 de los mejores bares, restaurantes y mezcladores artesanales de Nueva York con una propuesta tan atractiva como variada: una gran variedad de acompañamientos.

Los organizadores del evento informaron en un comunicado que los acompañamientos serán abundantes y deliciosos, tanto que pueden sustituir un brunch. Además, el evento fue concebido para que sea una Experiencia Gastronómica Completa, ya que, además de los cócteles, habrá degustaciones de marcas locales como Fort Hamilton Distillery, Tipsy Scoop, Pastazerts y Kimchee Harbaste Marmotead, entre otros.

La creatividad se apodera de Brooklyn: vodkas infusionados y especias experimentales protagonizan el regreso del festival este 2026. Crédito: The Bloody Mary Festival | Cortesía

La elección del mejor Bloody Mary se hará en tres niveles de elección: el público general, los expertos y las tendencias:

People’s Choice Award: el público votará para coronar al “Mejor Bloody Mary de Nueva York” .

el público votará para coronar al . Expert Panel: un jurado de expertos seleccionará el “Mejor Bloody Mary” y el codiciado premio a la “Mejor Guarnición” .

un jurado de expertos seleccionará el y el codiciado premio a la . Tendencias a seguir: se esperan innovaciones como vodkas infusionados en casa, especias experimentales y guarniciones tan extravagantes que funcionan como un almuerzo completo.

Horarios y entradas

VIP: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

11:00 a.m. a 2:00 p.m. Admisión general: 11:45 a.m. a 2:00 p.m.

11:45 a.m. a 2:00 p.m. Precios: Las entradas comienzan en $59.74.

El evento celebra su 8.º año en Brooklyn (y 13.º a nivel nacional), funcionando como una plataforma vital para pequeñas empresas y marcas emergentes de alimentos y bebidas.

