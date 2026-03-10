Chappell Roan confronta a un grupo de personas en París por acoso: “Dejen de seguirme”

La cantante Chappell Roan le reclamó a un grupo de personas que no paraban de seguirla mientras ella intentaba entrar a un restaurante en París y los llamó “acosadores”.

En un video que circula en redes sociales, la excéntrica artista le pidió al grupo de personas que se fuera y parara de acosarla, pero ellos no se retiraron del lugar. Debido a esto, la cantante sacó su teléfono y comenzó a grabar a las personas que la rodeaban mientras reclamaba que no respetaban sus límites como personas.

“Solo intento ir a cenar y les he pedido varias veces a estas personas que se alejen de mí“, dijo en el vídeo.

La artista señaló a varias personas que la acosaban y estos se cubrían el rostro cuando Chappell Roan los enfocaba con la cámara del celular. “A esta persona le he pedido varias veces que se vaya, y no lo hará. Se tapan la cara porque les da vergüenza, ya que se lo he pedido”, dijo.

chappell roan was so fed up with the paps in paris that she decided to film them to show their faces in a video pic.twitter.com/Q6yo1HYXSP — pop backup ꧂ (@favsbackupp) March 9, 2026

Roan reiteró ante la cámara su petición a este grupo de personas para que dejaran de seguirla. “Estas son todas las personas que están ignorando por completo mis límites. Les pido a todos ustedes, por favor, que me dejen en paz y dejen de seguirme y acosarme”, añadió la ganadora del Grammy.

Durante los últimos días, Chappell Roan estuvo en la capital francesa a propósito de la Semana de la Moda de París, asistiendo a los desfiles de Rick Owens, Mugler, Vivienne Westwood y Alexander McQueen.

Esta no es la primera vez que Chappell Roan pone freno a una situación que la incomoda. En 2024 causó polémica por enfrentar a un fotógrafo que supuestamente le gritó durante la alfombra roja de los MTV VMAs.

“Para alguien que se pone muy nervioso cuando la gente le grita, la alfombra es horrible, y yo les respondí a gritos”, declaró a Entertainment Tonight. “No puedes gritarme así”.

Ese mismo año, Chappell Roan denunció el comportamiento acosador y las interacciones sin consentimiento que ha tenido con algunos fans.

“He tenido demasiadas interacciones físicas y sociales sin consentimiento, y solo necesito dejarlo claro y recordarles que las mujeres no les deben nada. Elegí esta carrera porque amo la música, el arte y honrar a mi niño interior. No acepto acoso de ningún tipo por haber elegido este camino, ni lo merezco”, dijo.

