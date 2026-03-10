Chappell Roan confronta a un grupo de personas en París por acoso: “Dejen de seguirme”
Chappell Roan, ganadora del Grammy, vivió un incómodo momento con un grupo de personas que no paraban de seguirla en París
La cantante Chappell Roan le reclamó a un grupo de personas que no paraban de seguirla mientras ella intentaba entrar a un restaurante en París y los llamó “acosadores”.
En un video que circula en redes sociales, la excéntrica artista le pidió al grupo de personas que se fuera y parara de acosarla, pero ellos no se retiraron del lugar. Debido a esto, la cantante sacó su teléfono y comenzó a grabar a las personas que la rodeaban mientras reclamaba que no respetaban sus límites como personas.
“Solo intento ir a cenar y les he pedido varias veces a estas personas que se alejen de mí“, dijo en el vídeo.
La artista señaló a varias personas que la acosaban y estos se cubrían el rostro cuando Chappell Roan los enfocaba con la cámara del celular. “A esta persona le he pedido varias veces que se vaya, y no lo hará. Se tapan la cara porque les da vergüenza, ya que se lo he pedido”, dijo.
Roan reiteró ante la cámara su petición a este grupo de personas para que dejaran de seguirla. “Estas son todas las personas que están ignorando por completo mis límites. Les pido a todos ustedes, por favor, que me dejen en paz y dejen de seguirme y acosarme”, añadió la ganadora del Grammy.
Durante los últimos días, Chappell Roan estuvo en la capital francesa a propósito de la Semana de la Moda de París, asistiendo a los desfiles de Rick Owens, Mugler, Vivienne Westwood y Alexander McQueen.
Esta no es la primera vez que Chappell Roan pone freno a una situación que la incomoda. En 2024 causó polémica por enfrentar a un fotógrafo que supuestamente le gritó durante la alfombra roja de los MTV VMAs.
“Para alguien que se pone muy nervioso cuando la gente le grita, la alfombra es horrible, y yo les respondí a gritos”, declaró a Entertainment Tonight. “No puedes gritarme así”.
Ese mismo año, Chappell Roan denunció el comportamiento acosador y las interacciones sin consentimiento que ha tenido con algunos fans.
“He tenido demasiadas interacciones físicas y sociales sin consentimiento, y solo necesito dejarlo claro y recordarles que las mujeres no les deben nada. Elegí esta carrera porque amo la música, el arte y honrar a mi niño interior. No acepto acoso de ningún tipo por haber elegido este camino, ni lo merezco”, dijo.
