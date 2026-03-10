Ciudad de Nueva York busca carpintero supervisor y paga $436 al día

El Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad de Nueva York está buscando un carpintero supervisor para apoyar trabajos de mantenimiento y construcción en refugios y otras instalaciones.

El empleo ofrece un pago diario de $436.59 y forma parte de los esfuerzos de la ciudad para mantener en buen estado los espacios donde se brinda atención a personas sin hogar.

Para aplicar para el puesto, puedes dar clic aquí.

La vacante fue publicada por el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (Department of Homeless Services, DHS), la organización más grande de Estados Unidos dedicada a prevenir y atender la falta de vivienda.

La agencia trabaja en colaboración con otras dependencias municipales y organizaciones sin fines de lucro para evitar que más personas pierdan su hogar, reducir la cantidad de personas viviendo en la calle, ofrecer refugio temporal y ayudar a las familias a encontrar vivienda estable.

Dentro de esta estructura, la División de Instalaciones y Logística es responsable de supervisar el mantenimiento y reparación de los edificios administrados por el departamento.

Esta área se encarga de coordinar trabajos de mantenimiento preventivo y reparaciones en refugios utilizando personal especializado, contratos externos y procesos de adquisición de materiales.

Su objetivo es garantizar que los sistemas de los edificios funcionen correctamente y evitar fallas prematuras mediante mantenimiento constante.

La persona contratada para el puesto de Supervisor de Carpintería tendrá la responsabilidad de dirigir el trabajo de carpinteros y otros empleados asignados en tareas de construcción y reparación.

Entre sus funciones se incluyen la instalación y reparación de elementos como pisos, puertas, herrajes, molduras, marcos de ventanas, divisiones internas, techos suspendidos, estructuras metálicas para muros y otros componentes de las instalaciones.

Además, el supervisor deberá tomar decisiones sobre los procedimientos de trabajo, preparar calendarios laborales y asignar tareas al equipo.

También tendrá que realizar inspecciones en campo para revisar el avance de los proyectos y detectar posibles necesidades de mantenimiento o modificaciones.

Entre sus responsabilidades administrativas se encuentra elaborar órdenes de trabajo, solicitar herramientas y materiales, supervisar la operación del taller del departamento y mantener comunicación con contratistas, inspectores y representantes de fabricantes cuando sea necesario.

Otra parte importante del puesto consiste en supervisar las labores de carpintería dentro de refugios y otras instalaciones relacionadas con el sistema de asistencia para personas sin hogar.

También deberá asegurar que los proyectos cumplan con las normas de seguridad establecidas por el Departamento de Edificios de Nueva York (DOB), el Departamento de Salud (DOH) y el Departamento de Bomberos (FDNY).

El trabajo implica coordinarse con otros oficios y departamentos para completar proyectos de construcción, interpretar planos y diagramas técnicos, asignar tareas al equipo de carpinteros, revisar el progreso de los trabajos y resolver cualquier problema que surja durante la construcción o reparación.

Asimismo, el supervisor será responsable de mantener inventarios de herramientas y materiales, así como elaborar informes y registros sobre las labores realizadas y los suministros utilizados.

El salario propuesto para el puesto es de $436.59 por día. La jornada laboral está programada de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Para ser elegible, los candidatos deben contar con al menos siete años de experiencia reciente, satisfactoria y a tiempo completo como carpinteros.

De ese tiempo, al menos dos años deben haber sido en funciones de supervisión. También se puede considerar una combinación equivalente de experiencia.

Entre las habilidades preferidas se incluye experiencia en carpintería dentro de viviendas o edificios residenciales, conocimiento de las regulaciones del DOB, DOH y FDNY, capacidad de liderazgo para dirigir equipos de trabajo, habilidades de resolución de problemas, buena comunicación y experiencia interpretando planos de construcción.

También se valora experiencia previa trabajando en entornos de servicio público o en instalaciones relacionadas con programas de asistencia social.

El puesto está abierto a personas con discapacidad que califiquen para el Programa 55-a, una iniciativa que permite a ciertos candidatos con discapacidad acceder a empleos en el servicio público de la ciudad.

Quienes sean contratados provisionalmente deberán presentar y aprobar el examen del servicio civil correspondiente cuando esté disponible para poder continuar en el puesto.

La ciudad de Nueva York también señala que sus empleados pueden ser elegibles para programas federales de condonación de préstamos estudiantiles, como el Public Service Loan Forgiveness, así como programas estatales de asistencia para el pago de deudas educativas.

Por lo general, los trabajadores de la ciudad deben establecer residencia en Nueva York dentro de los 90 días posteriores a su nombramiento.

Sin embargo, algunos empleados con al menos dos años continuos de servicio pueden vivir en condados cercanos como Nassau, Suffolk, Putnam, Westchester, Rockland u Orange.

