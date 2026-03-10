Congresista abandona el Partido Republicano para convertirse en independiente

El congresista por California, Kevin Kiley, oficializó este lunes su salida del Partido Republicano para integrarse a la lista de la Cámara de Representantes como independiente.

El representante por el Distrito 3 de California ya solicitó el cambio formal de su estatus político en los registros del Congreso estadounidense, según el Washington Post.

La decisión de Kiley tendrá un impacto directamente la estructura de poder en el Congreso para los republicanos, ya que reduce la mayoría del partido del presidente Donald Trump y altera las proyecciones para las próximas elecciones de medio término.

Impacto en la mayoría legislativa

Tras este movimiento, la configuración de la Cámara de Representantes registra un cambio inmediato. Actualmente, el cuerpo legislativo cuenta con 217 republicanos, 214 demócratas, tres vacantes y un único independiente: Kevin Kiley.

Sin embargo, el congresista afirmó que continuará participando en las asambleas electorales con los republicanos de la Cámara “durante el resto de su mandato”, aunque se comprometió a ser “una voz independiente”, de acuerdo con la información del Post.

Nuevo mapa electoral y candidatura para el 6.º Distrito

El cambio de partido se produce en un contexto de rediseño de distritos en California. En 2025, los votantes del estado aprobaron un mapa congresional provisional que favorece a los demócratas, en respuesta a medidas previas tomadas en Texas para beneficiar al bloque republicano.

Ante este panorama, Kiley anunció que se postulará oficialmente para el 6.º Distrito de California. Su participación en la contienda se realizará bajo una boleta electoral sin preferencia partidista, reafirmando su desvinculación de la estructura tradicional republicana.

Más de 12 congresistas republicanos han confirmado que no buscarán la reelección. Entre ellos figura el representante Tony Gonzales, quien tomó la decisión tras admitir una relación con una empleada de su equipo de trabajo que se suicidó.

Sigue leyendo:

– Piden a viajeros en Puerto Rico llegar a aeropuertos cuatro horas antes del vuelo debido a falta de empleados por cierre del DHS

– Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán y Venezuela en su primera conversación de 2026

– Trump: “Muerte, fuego y furia” sobre Irán si interfiere en el Estrecho de Ormuz