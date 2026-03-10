Elijah Wood, “El Señor de los Anillos” y el futuro de Frodo

Elijah Wood compartió su sentir respecto a la posibilidad de retomar el rol de Frodo, que lo acompañó durante años en “El Señor de los Anillos”. Aunque todavía no existe una confirmación formal sobre su presencia, el actor dejó claro que observa cada novedad del proyecto con especial atención.

La nueva entrega llevará por nombre “El Señor de los Anillos: La búsqueda de Gollum”.

En diálogo con el diario “The Sunday Times”, Wood recordó un episodio que abrió la puerta a las especulaciones: “No ha sido anunciado oficialmente, pero en una convención el pasado agosto, Ian dejó escapar algo. Así que hay una buena posibilidad”, comentó en referencia a Ian McKellen, recordado por dar vida a Gandalf en la trilogía dirigida por Peter Jackson.

El intérprete también fue directo respecto a lo que significa para él el papel que encarnó en las tres películas estrenadas entre 2001 y 2003: “Ciertamente no me gustaría que nadie más interpretara a Frodo mientras yo esté vivo y pueda hacerlo”, aseguró.

Rumores, expectativas y un proyecto que avanza

Entre los reportes que aún no han sido confirmados surge el nombre de Leo Woodall, mencionado como posible elección para ponerse en la piel de Aragorn. Ese personaje quedó grabado en la memoria colectiva gracias al trabajo de Viggo Mortensen en la trilogía inicial.

A pesar de la incertidumbre sobre su participación, Wood reconoció que le entusiasma seguir el desarrollo de la película: “No puedo decir nada oficialmente hasta que se anuncie, pero diré que estoy emocionado con la posibilidad de otra película. Siempre es un poco inquietante cuando se habla de nuevas películas en un mundo como la Tierra Media. Todos se vuelven un poco protectores y esperan que mantenga su nivel de integridad”, explicó.

También agregó algo que seguramente emocionará a los seguidores: “Puedo reconocer lo divertido que va a ser cuando estés en el cine y veas girarse el sombrero y sea Gandalf. Porque también soy fan y estoy emocionado por ver cómo se reúne todo”.

La cinta, producida por Warner Bros., fue anunciada en 2024 y desde entonces ha tenido ajustes en su cronograma. El estreno de “La búsqueda de Gollum” quedó fijado para el 17 de diciembre de 2027 después de un cambio en la planificación original.

El proyecto estará dirigido por Andy Serkis, quien además retomará su interpretación del emblemático Gollum mediante captura de movimiento, como lo hizo desde “El Señor de los Anillos: Las Dos Torres”. La producción contará con Jackson como productor junto a Fran Walsh y Philippa Boyens, colaboradores esenciales en el universo cinematográfico de Tolkien.

A más de dos décadas del estreno de la trilogía original, la expectativa por volver a ver a estos personajes en pantalla encuentra en Wood una mezcla de entusiasmo y prudencia.

