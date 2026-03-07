Peter Jackson será reconocido con la Palma de Oro honorífica

El nombre de Peter Jackson quedará inscrito en uno de los reconocimientos más simbólicos del cine mundial. El director neozelandés será distinguido con la Palma de Oro honorífica durante la edición 79 del Festival de Cannes, que se celebrará entre el 12 y el 23 de mayo en la Costa Azul francesa.

Para el realizador, el anuncio tiene un peso especial. No se trata sólo de un premio a toda su trayectoria, también conecta con un capítulo temprano de su carrera. Jackson recordó que su vínculo con Cannes empezó hace décadas, cuando presentó allí su primera película.

“Será uno de los mayores momentos de mi carrera. Cannes ha desempeñado un papel decisivo en mi carrera de cineasta”, expresó el director al conocer la noticia. También evocó su paso por el festival en 1988 con “Bad taste (Mal gusto)”, una cinta que marcó sus primeros pasos en el circuito internacional.

El reconocimiento lo coloca en una lista donde aparecen nombres que han marcado distintas épocas del cine, como Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep o Robert de Niro, quien recibió el mismo galardón el año pasado.

El universo de Tolkien que cambió el cine

La trayectoria de Jackson dio un salto gigantesco cuando llevó a la pantalla grande la trilogía de “El Señor de los Anillos“, iniciada en 2001. Aquella adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien no sólo conquistó a la audiencia mundial, también cambió la escala de la fantasía cinematográfica.

El Festival de Cannes destacó los “virajes decisivos” que ha dado el cineasta en su carrera como director, productor y guionista. Según los organizadores, la trilogía logró algo que parecía imposible, transformar la manera de fabricar imágenes, construir mundos y narrar historias dentro de la gran industria.

Los números ayudan a dimensionar ese fenómeno. Las tres películas acumularon 17 premios Oscar y la última entrega igualó la marca histórica de producciones como “Ben-Hur” y “Titanic” al llevarse 11 estatuillas. En taquilla, la saga superó los 3,000 millones de dólares y se mantiene entre las franquicias más rentables de la historia.

Thierry Frémaux, delegado general del festival, resumió la influencia del cineasta con una frase contundente al afirmar que Jackson “ha marcado un antes y un después” en el cine gracias a su ambición visual y a una forma de entretenimiento que nunca ha tenido miedo a las grandes dimensiones.

De los grandes espectáculos al documental

Después del impacto de “El Señor de los Anillos”, Jackson continuó explorando proyectos de gran escala. En 2005 dirigió el “remake” de “King Kong”, una nueva versión del clásico que volvió a demostrar su interés por los universos cinematográficos monumentales.

Más adelante regresó a la Tierra Media con la trilogía de “The Hobbit”, estrenada entre 2012 y 2014, que amplió la adaptación del mundo creado por Tolkien.

En los últimos años el director ha sorprendido con trabajos documentales ambiciosos. Entre ellos aparece “Pour les soldats tombés” (2018), centrado en la Primera Guerra Mundial, y la miniserie “The Beatles: Get back” (2021), una producción que permitió redescubrir material inédito del legendario grupo británico.

