Harvey Weinstein habla por primera vez sobre su vida en prisión: “Me estoy muriendo aquí”

El productor Harvey Weinstein ofreció su primera entrevista oficial mientras cumple condena en Nueva York por cargos de agresión sexual. Weinstein fue señalado por decenas de mujeres de haber cometido agresión sexual, lo que dio inicio al movimiento Me Too en Hollywood.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el productor de ‘Pandillas de Nueva York’ reveló cómo es su vida en la prisión de Rikers Island, donde lleva más de un año detenido.

Según dijo en la entrevista, vive aislado del resto de los reclusos. Pasa 23 horas al día en una celda, solo sale media hora a tomar aire en silla de ruedas y únicamente interactúa con custodios y las enfermeras.

En la entrevista dijo que en la prisión estatal tenía más posibilidades de socializar y contaba con más derechos. Sin embargo, aseguró que la Fiscalía quiere mantenerlo en Rikers a la espera de su juicio para tenerlo “vigilado”. “He estado rogando por ir a la prisión estatal, pero la fiscalía me dice: ‘Como tienes un juicio próximamente, quédate en Rikers. Queremos vigilarte’. Me han estado vigilando durante 19 meses. No sé adónde creen que voy”, dijo.

Weinstein dice que se ve obligado a estar aislado, ya que, debido a su alto perfil público, otros reclusos a menudo le piden dinero o asistencia legal. Reveló que constantemente recibe amenazas, por lo que su seguridad estaría en riesgo si convive con otros prisioneros. No duraría mucho ahí fuera”.

Aunque se mantiene aislado de otros presos, Weinstein reveló que fue agredido por otro recluso, quien le dio un severo golpe en la cara.

“Se bajó y me dio un puñetazo contundente en la cara. Caí al suelo, sangrando por todas partes. Me lastimé muchísimo”, reveló. Según explicó, no delató al responsable porque en las reglas no escritas de la prisión no se puede acusar a otro prisionero.

El productor recriminó el hecho de no ser tratado con más “indulgencia” a pesar de su aporte al cine.

“Me estoy muriendo aquí. Y la idea del fiscal probablemente es que muera en prisión. Pero me estoy muriendo”, dijo. “Me da miedo. Es frío y cruel. Es increíble tener la vida que tuve y las cosas que hice por la sociedad y no tener la indulgencia de tratarme con más amabilidad. Independientemente de lo que piensen que hice mal en mi vida, no me dieron la pena de muerte. Cumpliré 74 años en marzo. No quiero morir aquí”.

En junio de 2025, un jurado declaró a Weinstein culpable de un delito sexual en primer grado. Sin embargo, no lo condenó por un segundo delito sexual en primer grado.

El juez declaró nulo el juicio por el tercer cargo de violación en tercer grado. Weinstein también fue condenado en California en 2022 por cargos de violación de una actriz en un hotel de Beverly Hills. Esa condena, que le supuso una pena de 16 años, sigue vigente.

El productor espera nuevo juicio por un tercer cargo de acto sexual criminal relacionado con la aspirante a actriz Jessica Mann.

