Juez de Oregón restringe uso de gas lacrimógeno por parte de ICE contra manifestantes en Portland

Un juez federal en Oregon impuso nuevos límites al uso de gases lacrimógenos y otras municiones de control de multitudes por parte de los agentes federales en las protestas frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland.

Michael Simon, juez de distrito estadounidense, emitió una orden judicial preliminar en una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles de Oregon (ACLU) en nombre de los manifestantes y periodistas independientes.

La demanda incluye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y alega que el uso de municiones químicas por parte de los agentes constituye una represalia que menoscaba los derechos de la Primera Enmienda.

La orden siguió a una audiencia de tres días en la que los demandantes, incluyendo un manifestante conocido por usar disfraz de pollo, un matrimonio de 80 años y dos periodistas independientes, testificaron que los agentes usaron aerosoles químicos y municiones de proyectiles contra ellos.

A su juicio, Simon explicó que la evidencia en video presentada ante la corte mostraba a los oficiales rociando gases OC en las caras de las personas que hacían una resistencia pasiva y desplegando gases lacrimógenos y balas de pimienta contra los manifestantes.

“Los demandantes presentaron numerosos videos, que fueron recibidos como prueba y muestran inequívocamente a oficiales del DHS rociando OC Spray directamente en las caras de manifestantes pacíficos y no violentos que, a lo sumo, se resistían pasivamente y disparaban gases lacrimógenos y balas de pimienta contra multitudes de manifestantes pacíficos y no violentos”, escribió Simon.

“La conducta de los acusados ​​—dañar físicamente a manifestantes y periodistas sin advertencias previas de dispersión— es objetivamente escalofriante”, agregó el juez.

El DHS ha dicho que los agentes “han seguido su entrenamiento y han utilizado la mínima cantidad de fuerza necesaria para protegerse a sí mismos, al público y a la propiedad federal”.

Asimismo, un juez federal dictaminó restringir el uso de gases por parte de los oficiales en un caso separado presentado por los residentes de un complejo de viviendas asequibles al otro lado de la calle del edificio de ICE, informó Fox News.

Esto sucede en medio de protestas en todo Estados Unidos contra la agenda de deportación masiva del presidente republicano Donald Trump.

En su sentencia, Simon prohibió a los agentes hacer uso de municiones químicas o proyectiles, como balas de pimienta y gas lacrimógeno, a menos que alguien represente una amenaza inminente de daño físico. Además, ordenó a los oficiales no disparar municiones a la cabeza, el cuello o el torso “a menos que el agente esté legalmente justificado para usar fuerza letal contra esa persona”.

En este sentido, tienen prohibido usar gas pimienta contra un grupo de manera indiscriminada que afecte a los peatones. También, solo deben dirigirse a personas que participen en conductas violentas o cuando se resistan activamente al arresto, o usarlo “cuando sea razonablemente necesario a efectos defensivos”.

El juez Simon apuntó que invadir una propiedad, negarse a moverse y negarse a obedecer una orden de dispersarse son actos de resistencia pasiva, no de resistencia activa.

Además, otorgó una certificación colectiva provisional, lo que significa que su orden cubre a un grupo más extenso de todas las personas que han protestado de forma pacífica o informado sobre las manifestaciones en el edificio de ICE en los últimos meses.

La medida cautelar permanecerá en vigor mientras se tramite el proceso.

Keith Wilson, alcalde de Portland, hizo un llamado el mes pasado a que el ICE abandonara la ciudad luego de que los agentes federales lanzaran gas lacrimógeno contra numerosos manifestantes frente al edificio en cuestión. El alcalde describió las protestas como pacíficas y criticó el uso de balas de pimienta, granadas aturdidoras y balas de goma por parte de los agentes federales.

“Las fuerzas federales desplegaron fuertes oleadas de municiones químicas, impactando una protesta pacífica durante el día donde la gran mayoría de los presentes no violó ninguna ley, no hizo ninguna amenaza y no representó ningún peligro para las fuerzas federales”, expresó en un comunicado en ese entonces.

“A quienes siguen trabajando para ICE: renuncien. A quienes controlan estas instalaciones: Váyanse”, dijo, acusando a los funcionarios federales de “pisotear la Constitución”.

Sigue leyendo:

• ICE reporta 11 muertes bajo custodia migratoria en EE.UU. en lo que va de año

• Concejo avanza en reforzar el código de ‘ciudad santuario’ de la Gran Manzana ante más acciones de ICE

• Video de cámaras corporales contradice versión de ICE sobre tiroteo en el que murió Ruben Ray Martínez en Texas