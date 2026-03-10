Muere Jada West, estudiante de 12 años tras pelea con compañera en Georgia; denuncia familia que sufría bullying

Una estudiante del condado de Douglas, Georgia, identificada como Jada West, de 12 años, murió después de una pelea ocurrida cerca de su casa tras bajar del autobús escolar, informó el Departamento de Policía de Villa Rica, que mantiene abierta una investigación sobre el incidente.



Las autoridades indicaron que el altercado entre dos estudiantes de Mason Creek Middle School ocurrió poco antes de las 5:00 p.m, del pasado 5 de marzo.

Tras la pelea, la menor fue trasladada para recibir atención médica, pero posteriormente murió.

Rashunda McClendon,madre de la menor señaló que la adolescente sufrió una lesión cerebral grave como consecuencia del enfrentamiento. Expresó su dolor tras la muerte de su hija

Madre pide detener la violencia

“Ella era cariñosa, era amable, no se merecía esto”, dijo. También señaló que su hija “todavía debería estar aquí”.

McClendon indicó que la niña había comenzado recientemente en la escuela secundaria Mason Creek y que enfrentó situaciones de acoso escolar (bullying) desde el inicio.

“Tiene que parar. Debe parar. La violencia tiene que parar”, afirmó.

Pelea ocurrió tras bajar del autobús escolar

Según el relato de la madre, la discusión comenzó en el autobús escolar el 5 de marzo y posteriormente derivó en una pelea cerca de la vivienda de la estudiante.



Un amigo de la menor corrió a avisarle lo ocurrido. Cuando llegó al lugar, recordó McClendon, encontró a su hija en el suelo y sin respirar.



La estudiante fue trasladada inicialmente al Centro Médico Tanner y posteriormente al Hospital Infantil Scottish Rite, donde murió al día siguiente. La familia espera los resultados de la autopsia.

Video del incidente bajo revisión

Videos difundidos en redes sociales muestran a West discutiendo con otros estudiantes antes de comenzar una pelea con otra niña. En las imágenes, la menor parece sufrir una fuerte caída y luego perder el conocimiento.



La Policía de Villa Rica confirmó que analiza un video grabado con un teléfono celular para determinar si se deben presentar cargos. Posteriormente, los resultados de la investigación serán enviados a la fiscalía para su revisión.

Escuela ofrece apoyo a estudiantes

El Sistema Escolar del Condado de Douglas informó que la pelea no estuvo relacionada con ninguna actividad dentro del campus escolar.



En un comunicado, el distrito expresó sus condolencias a la familia de la estudiante.



“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y oraciones a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles. Sus maestros, compañeros y todos los que la conocieron la recordarán con cariño”, señaló.

El distrito escolar también informó que un equipo de crisis estará disponible en Mason Creek Middle School para brindar apoyo a estudiantes y personal escolar.

Familia pide justicia

La familia de la menor también cuestionó por qué la otra estudiante involucrada pudo subir al autobús escolar, ya que, según indicaron, no viviría en el vecindario ni se bajó en la misma parada.



Los familiares señalaron que la niña era nueva en la zona y piden justicia mientras continúa la investigación.



“Mi sobrina ya no está aquí”, dijo su tía Dequala McClendon en entrevista con WSB-TV Atlanta. Indicó que la familia busca respuestas sobre lo ocurrido.

