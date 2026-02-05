Rescatan a 2 hermanas de Florida que estuvieron desaparecidas tras conocer a un hombre en Roblox

2 hermanas de 12 y 14 años, residentes del condado Martin, Florida, fueron localizadas con vida en Georgia tras haber sido presuntamente secuestradas por un joven de 19 años al que conocieron a través del videojuego en línea Roblox, informaron autoridades estadounidenses.

Según ABC News, el caso, confirmado por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin (MCSO, por sus siglas en inglés) durante una conferencia de prensa el lunes 2 de febrero, volvió a poner bajo la lupa los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes al interactuar con desconocidos mediante plataformas digitales, videojuegos y redes sociales.

Las menores fueron encontradas el sábado 31 de enero por la Patrulla Estatal de Georgia, luego de que agentes detuvieran un vehículo relacionado con su desaparición. Dentro del automóvil viajaba Hser Mu Lah Say, de 19 años, originario de Nebraska, quien fue arrestado y ahora enfrenta cargos de secuestro y cargos por interferencia en la custodia de un menor.

Un encuentro planeado tras semanas de contacto digital

De acuerdo con el sheriff John Budensiek, las niñas salieron de su casa el sábado por la tarde para encontrarse con el sospechoso, después de que sus padres les retiraran los teléfonos celulares como castigo por haber ido a un parque sin permiso.

La investigación reveló que el contacto entre Say y las adolescentes comenzó durante el verano de 2025 dentro del juego Roblox. Posteriormente, la comunicación se trasladó a Snapchat, donde, según el reporte policial, mantuvieron conversaciones constantes que incluso fueron descritas como “románticas”.

El joven condujo cerca de 23 horas seguidas desde Omaha, Nebraska, hasta Indiantown, Florida, para recoger a las menores. Fue la propia familia quien alertó a la policía al notar su desaparición y sospechar que podría estar relacionada con un contacto digital.

Tras revisar los dispositivos electrónicos de las niñas, los agentes confirmaron el vínculo con el sospechoso. El sheriff Budensiek calificó lo ocurrido como “un tipo de secuestro”, ya que el hombre las estaba trasladando fuera del área donde vivían.

Durante el fin de semana se emitió una Alerta Amber, en la que se informó que las menores podrían estar viajando con un adulto en un vehículo con placas de Nebraska. Horas después, la Patrulla Estatal de Georgia localizó el automóvil y rescató a las hermanas sin que presentaran lesiones.

Say permanece detenido y está a la espera de ser extraditado a Florida.

Señales previas y un presunto proceso de grooming

Las autoridades revelaron que la familia ya había detectado comportamientos inusuales antes de la desaparición.

“La familia nos dijo que vieron algunas cosas extrañas, especialmente regalos de comida que llegaban a la casa. Era un proceso de captación que el sospechoso estaba haciendo con estas jóvenes”, explicó Budensiek.

Este tipo de conducta es conocida como grooming: una estrategia utilizada por adultos para ganarse la confianza de menores mediante atención, regalos o afecto, con el objetivo de manipularlos y, en algunos casos, explotarlos.

Especialistas advierten que el grooming suele desarrollarse de forma gradual y silenciosa, aprovechando espacios digitales donde los padres no siempre pueden supervisar cada interacción.

Roblox responde mientras crecen las preocupaciones

Tras hacerse público el caso, Matt Kaufman, director de Seguridad de Roblox, emitió un comunicado en el que aseguró que la empresa está investigando el incidente y colaborando con las autoridades.

“Roblox cuenta con sólidas políticas de seguridad para proteger a los usuarios, con protecciones avanzadas que monitorean contenido y comunicaciones dañinas”, señaló. No obstante, reconoció que “ningún sistema es perfecto”.

Aunque la plataforma limita el intercambio directo de imágenes y videos y restringe por defecto los chats entre menores y adultos, expertos en ciberseguridad señalan que muchos depredadores logran mover las conversaciones a aplicaciones externas, como Snapchat o Instagram, donde el control es menor.

El FBI ha advertido en múltiples ocasiones que Roblox se ha convertido en uno de los principales “campos de caza” para redes internacionales de depredadores sexuales, quienes utilizan videojuegos populares para contactar menores, ganarse su confianza y, en casos extremos, coordinar encuentros presenciales.

Roblox es actualmente la plataforma de videojuegos número uno del mundo, con más de 111.8 millones de usuarios diarios. En Estados Unidos, aproximadamente la mitad de sus usuarios mensuales son menores de 16 años.

Un llamado urgente a madres, padres y cuidadores

Las autoridades aprovecharon el caso para exhortar a las familias a mantener conversaciones abiertas con sus hijos sobre seguridad digital, revisar regularmente sus dispositivos y establecer reglas claras sobre con quién pueden interactuar en línea.

También recomiendan estar atentos a cambios de conducta, regalos inesperados o un aumento repentino del secretismo, señales que podrían indicar un intento de manipulación.

Aunque las hermanas ya están a salvo, el episodio deja una advertencia clara: en la era de los videojuegos sociales, el peligro no siempre llega por la puerta principal, sino a través de una pantalla.

