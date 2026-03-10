Qué pasa en Florida si no devuelves un carrito de supermercado: lo que dice la ley

Es una escena común en muchos estacionamientos: un carrito de supermercado abandonado entre los autos, bloqueando espacios o incluso en la calle. Aunque puede parecer un simple descuido o acto de pereza, dejar un carrito sin devolverlo podría tener consecuencias legales en el estado de Florida.

En líneas generales, no devolver el carrito de supermercado al área designada no constituye un delito. Sin embargo, la ley estatal sí contempla sanciones cuando estos objetos se retiran del establecimiento sin autorización.

Qué dice la ley de Florida

La normativa que regula esta situación aparece en el Florida Statute 506.513, que aborda el uso indebido de carritos de compras y otros contenedores utilizados por comercios minoristas.

De acuerdo con esta ley, sí es ilegal retirar un carrito de compras del establecimiento o de su área de estacionamiento con la intención de privar al negocio de su uso, incluso si se trata de una acción temporal. En palabras directas: no puedes llevártelo.

La legislación también establece que constituye una infracción:

Sacar un carrito del supermercado sin autorización escrita del propietario.

Retirarlo fuera de las instalaciones o del estacionamiento del comercio.

Quitar, borrar o alterar el número de serie, logotipo o identificación del carrito.

Estas disposiciones buscan proteger la propiedad de los comercios, ya que los carritos forman parte del equipamiento del negocio y su reemplazo puede representar un gasto considerable.

Llevarte un carrito de supermercado se considera robo

Cuando una persona es encontrada con un carrito de supermercado que tiene el nombre o la marca de un comercio fuera de sus instalaciones, la ley presume que podría tratarse de posesión de propiedad robada, que no es lo mismo que un abandono del objeto.

En ese caso, la infracción puede clasificarse como un delito menor de primer grado en Florida. Las sanciones para este tipo de delito pueden incluir:

Multas económicas

Comparecencia ante un tribunal

Posibles sanciones adicionales, dependiendo del caso

Aunque en muchos casos las autoridades optan por advertencias o citaciones menores, la ley permite aplicar sanciones más severas si se demuestra la intención de apropiarse del carrito.

