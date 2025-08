Dueño de negocios en Cabo Rojo quemados por turista de Missouri destaca labor “titánica” de la diáspora para ayudar a esclarecer el caso

NUEVA YORK – Ángel Luis Marrero Negrón, el comerciante de Cabo Rojo, Puerto Rico, que perdió cuatro establecimientos por un incendio provocado por una turista de Missouri a principios de año, afirmó que la labor “titánica” de la diáspora en difundir el caso ayudó a que el mismo se esclareciera más rápido.

“La raza puertorriqueña es una raza única, porque en Puerto Rico hubo mucha unión, pero los puertorriqueños en la diáspora fueron punto clave, porque empezaron a través de las redes sociales rápido a reseñar todo lo que había pasado en su tierra. Fue monumental, fue impactante con la rapidez que corrió; se fue viral. Hasta la prensa internacional nos llamó, imagínate tú”, declaró Marrero Negrón con voz entrecortada.

En entrevista exclusiva con El Diario, el comerciante, quien llevaba 8 años operando el complejo en El Combate que Danielle Bertothy dejó en trizas, reconoció las gestiones hechas por la concejal de St. Louis, Daniela Velázquez, quien elevó la discusión a nivel nacional al emplazar a sus empleadores de la mujer a que tomaran acción.

“Los puertorriqueños en la diáspora tuvieron una actuación clave en resolver este caso en tan poco tiempo. Hasta la concejal de (St.Louis) Missouri (Daniela Velázquez) se dio cuenta y rápido le escribió una carta a los directores de la compañía en la que ella estaba trabajando…Parece como si hubiesen hecho un plan mediático, pero no fue un plan mediático, fue una reacción orgánica que inundó todas las redes sociales que una vez acapara las redes sociales acapara la atención mediática. Ahí, todo ese se une y explota y corre todo más rápido. Si no se hubiese hecho así, en otras circunstancias, hubiera tardado años (la justicia)”, reflexionó el puertorriqueño.

Justo después de que trascendieran públicamente los videos que directamente vinculan a la estadounidense con los hechos, Velázquez envió una carta a la agencia HLK para pedir acciones disciplinarias contra Bertothy, lo que se tradujo inicialmente en la suspensión, y, posteriormente, en su despido.

Para Marrero Negrón, el caso en el que recientemente Bertothy se declaró culpable, ha llevado un mensaje contundente a los turistas que visiten la isla: hay que mostrar respeto a los locales.

“Nosotros los puertorriqueños somos gente buena, amable y estamos aquí con los brazos abiertos para todos los turistas de todas las partes del mundo, no solo de Estados Unidos, sino internacional. Pero, hay que mostrar un respeto. Como turista, tienes que mostrar un respeto en hoteles, restaurantes, porque tú no sabes los sacrificios que cada familia hace para mantener su negocio y tú no eres quién para llegar a un sitio y destrozarlo e irte como si nada, huir del lugar. Yo entiendo que ahora va a haber un poquito más de consciencia de tus actos y del respeto. Vas a un lugar extranjero, conoces la cultura, conoces la gente….nosotros bondadosos, alegres, no somos rencorosos; somos gente buena, hospitalaria. Eso tienes que apreciarlo”, al tiempo que señaló que le han contado anécdotas de otros turistas en ese y otros municipios que han maltratado a empleados de otros comercios”, analizó.

Marrero Negrón relató a este periódico que le tomó tiempo interiorizar la gravedad del incidente.

“No estaba pensando en lo que me pasó”, se sinceró.

“No sé si fue un mecanismo de defensa. Yo no pensaba mucho en lo que me estaba pasando. Traté de mantener mi mente todo el tiempo ocupada y planificando para no darme cuenta de que mi negocio estaba, prácticamente, en el piso…”, añadió.

“Me concentré en coordinar todo y ayudar y buscar compañías y seguir arreglando y estar dos pasos más adelante…Hasta que hace un mes atrás me di cuenta de la gravedad que yo estaba manejando”, continuó.

Luichy’s Seaside Hotel quedó en escombros debido al acto criminal de una turista de Missouri. Foto: cortesía de Angel Luis Marrero Negrón

El entrevistado contó que sacó fuerzas de dónde no las tenía para enfrentar el desastre, cuyos daños se estimaron en, aproximadamente, $500,000 dólares; esto sin contar el costo emocional y psicológico.

“Fue una fuerza que, de dónde la saqué, no sé… Cuando yo me detengo y hago retrospección, ahí es que me pongo un poquito emocional porque fue fuerte”, describió nuevamente con la voz entrecortada.

Marrero Negrón logró levantar la hospedería en Cabo Rojo, en, aproximadamente, un mes y medio. Foto: cortesía de Angel Luis Marrero Negrón

El momento del “cantazo” lo recibió hace como un mes.

“Eso yo lo interioricé cuando terminé toda la propiedad y me detengo y veo hacia atrás todas las fotos, todos los videos hace como un mes atrás. Yo dije: ‘wow’, y ahí es que me doy cuenta que, inconsciente o conscientemente, tomé esa defensa y enajenación de lo que me pasó”, contó.

Ese enfoque en resolver en lugar de lamentar llevó a que, en, aproximadamente, un mes y medio y con su propio dinero lograra arreglar las ocho habitaciones destrozadas de un total de 15 en Luichy’s Seaside Hotel.

“Para sorpresa de mucha gente, abrimos el 14 de febrero, un fin de semana largo, con hotel lleno. Nadie lo pensaba y abajo estaba la otra compañía (de construcción) trabajando”, detalló.

Ángel Luis Marrero Negrón tras recibir el “Premio Ave Fénix” de CROEM ALUMNI. Foto: cortesía de Wilson Nazario

Por su resiliencia, Marrero Negrón recibió el mes pasado el “Premio Ave Fénix”, otorgado por la organización CROEM ALUMNI.

Aparte de la hospedería, el fuego, reportado el pasado 2 de enero, destrozó los negocios Marinera Restaurant, Bar Marea y Artesanías Juavia.

Con los administradores de los últimos dos, Marrero Negrón ya no mantiene una relación contractual debido a alegatos de incumplimiento con las disposiciones del convenio. En su lugar, se habilitó un vestíbulo en la hospedería y se inauguró el restaurante Pork belly Bar and Grill.

“Nos hemos enfocado en restablecer al 100% nuestro negocio. Ese ha sido nuestro norte ahora mismo”, reveló.

Una de las habitaciones en Luichy’s Seaside Hotel en El Combate. Foto: cortesía de Angel Luis Marrero Negrón

El mes pasado, Bertothy se declaró culpable en el tribunal federal en Puerto Rico de delito delito grave de incendio provocado. Como resultado del acuerdo con los fiscales del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, se recomendó una sentencia de cinco años de cárcel.

El comerciante dijo que no esperaba que Bertothy asumiera responsabilidad, pero que es entendible por la cantidad de evidencia audiovisual en su contra.

“Desde el principio, a mí no me cabía duda de que ella era culpable…Pero, siempre fui claro que le dieran el término de tiempo más fuerte que eran 20 años. Cuando los fiscales y los abogados llegan a esta recomendación o acuerdo de 5 años…yo dije que yo me allano a la decisión final de la jueza, pero me hubiese gustado que fuese un poquito más. Pero entiendo que, al ella declararse culpable, el gobierno federal no incurre en unos gastos y que pueda haber cierta consideración en el término de la sentencia. Estoy claro”, afirmó.

Añadió que le satisfizo que la jueza del caso Gina R. Méndez-Miró, al terminar la más reciente audiencia, aclaró que la última palabra sobre la condena está en sus manos.

“Yo espero que le den como ocho años”, estimó.

El propietario añadió que, en comparación con la primera vez que vio a Bertothy en el tribunal, en la audiencia de declaración de culpabilidad, parecía estar consciente de la gravedad de sus acciones.

“Es la segunda vez que yo la veo. La primera vez la vi totalmente fuera de la realidad. ‘Esta mujer no sabe lo que está pasando’; riéndose y como si nada…En la segunda ocasión, la vi más consciente de lo que le está pasando. En esta vista, la jueza Gina Méndez Miró le tuvo que hacer muchas preguntas de diferentes formas pero con el mismo propósito: asegurarse que ella está cuerda, clara, que ella no fue coaccionada. Fue bien interesante el proceso”, resaltó Marrero Negrón.

Marrero Negrón dijo que las lágrimas de Bertothy en la corte no se comparan “con lo que nosotros lloramos”.

Un gran jurado en Puerto Rico acusó a Bertothy el pasado 16 de enero. La mujer fue arrestada ese mismo día en su vivienda en St. Louis.

Según documentos de la fiscalía federal en la isla, el 2 de enero de 2025 o alrededor de esa fecha, Bertothy “maliciosamente dañó y destruyó, mediante incendio, un edificio y otros bienes muebles e inmuebles utilizados en el comercio interestatal y exterior y en actividades que afectan el comercio interestatal y exterior, a saber: un edificio comercial que consiste de una tienda minorista, un restaurante, un bar y un hotel ubicado en la Carretera 3301 KM 2.9 Playa Combate, Cabo Rojo, Puerto Rico”.

Agencias federales como la de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se sumaron a la pesquisa.

Videos dejaron al descubierto a Bertothy

Videos de cámaras de seguridad captaron a Bertothy con vestimenta negra mientras cargaba un contenedor rojo de gasolina cerca de Bar Marea. Las imágenes coinciden con la hora en la que se reportó el fuego, a eso de las 12:25 a.m. del 2 de enero.

La turista se había ido molesta del local luego de que los empleados se negaran a servirle más bebidas alcohólicas, porque alegadamente lucía intoxicada. La mujer, presuntamente, agredió verbalmente y empujó a trabajadores y clientes del lugar.

En otras imágenes desde la escena, se ve a Bertothy en el interior del bar mientras argumenta con policías municipales y trabajadores.

En dos ocasiones antes de que abandonara finalmente el espacio, los agentes sacaron a la mujer del espacio, pero no se la llevaron al cuartel ni iniciaron una querella formal. La mujer se estaba hospedando en un Airbnb aledaño al Bar Marea.

Para Marrero Negrón, de haber hecho lo anterior, la tragedia no hubiera ocurrido.

“Los tres policías incumplieron. Fue una negligencia crasa. Ya demandamos al municipio de Cabo Rojo”, sentenció Marrero Negrón.

En una entrevista previa con este rotativo, el alcalde del municipio de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch, defendió el proceder de los policías, y dijo que, ante la ausencia de una denuncia oficial, no era mucho lo que podían hacer los agentes.

Un policía puede arrestar o detener sin orden judicial a una persona cuando tiene motivos fundados de que ha cometido un delito o, en otras palabras, causa probable.

“Tú, como representante del orden público, si tú tienes una llamada de un negocio por alteración, lo mínimo que ellos tenían que hacer poner (por escrito) era el nombre de ella, su teléfono y su identificación. En la primera ocasión no lo hicieron. Ellos la escoltan al frente, le rieron las gracias. Luego, vuelve la persona mostrando el mismo comportamiento, errático, empujando a los comensales, y se vuelve a llamar a la Policía e hicieron lo mismo, nada, riéndose, y se la llevaron de nuevo”, cuestionó.

“Ellos fueron negligentes, no nosotros”, insistió.

Estos argumentos están contenidos en el recurso que presentó el comerciante ante el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de Mayagüez y en el que reclama $1 millón de dólares.

En el documento de la demanda por daños y perjuicios también se emplaza a Bertothy y a otros. El Diario está en el proceso de corroborar algunos de los alegatos en el recurso legal para ampliar sobre su contenido.

Por otro lado, Marrero Negrón reveló que no les renovó el contrato a los encargados de los negocios tras los hechos, excepto a los de Marinera Restaurant, porque no estaban pagando la póliza de seguros (seguro de responsabilidad pública) lo que representó un incumplimiento.

“Incumplieron con las cláusulas del contrato. No obstante, se le envió una carta dándole 15 días y donde se le indicaba que tenían que hablar con nosotros para ver cuánto podían aportar por los daños que comenzaron en su negocio”, contó.

Según el entrevistado, quienes estaban administrando Bar Marea llegaron a recolectar $180,000 dólares a través de una cuenta de GoFundMe para la cual no consultaron con Marrero.

“No lo hicieron de mala fe, pero hubo una consecuencia fatal, porque muchas personas, que eran clientes, familiares, contribuyeron a esa cuenta pensando que nosotros recibiríamos parte del dinero”, expuso.

En la cuenta autorizada que Marrero abrió, este ha recolectado, aproximadamente, $21,000.

“Me sorprendió su proceder. Me sorprendió muchísimo su proceder. Ellos recaudaron mucho dinero. La foto que ellos pusieron en GoFundMe es del hotel. ‘Mira, ese hotel no es de ustedes’, y ahí fue uno de los problemas serios porque la gente se confundió”, continuó el propietario.

“Ellos dicen que ese dinero es de ellos y no mío. Yo no les estaba exigiendo todo el dinero. Yo soy justo. Ellos hicieron su mercadeo. Pero, yo creo que de parte de ellos hubiesen dado algo”, puntualizó Marrero Negrón.

Sigue leyendo:

Autoridades federales en Puerto Rico recomiendan 5 años de cárcel para turista de Missouri que quemó negocios en Cabo Rojo

Alcalde de Cabo Rojo, Puerto Rico, tras arresto de mujer de Missouri por quemar negocios: “Los turistas siempre van a seguir llegando a nuestras costas”

Turista de Missouri acusada de quemar negocios en Cabo Rojo, Puerto Rico, comparece a primera audiencia en la isla

Presidente de Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico defiende a agentes en caso de turista de Missouri acusada por fuego

Concejal de Missouri sobre turista sospechosa de quemar negocios en Puerto Rico