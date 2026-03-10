Trump impulsa la Ley SAVE y nuevas medidas contra Irán ante el Partido Republicano

El presidente Donald Trump declaró ante los republicanos de la Cámara de Representantes que el conflicto en Irán “terminará bastante rápido”, sin dar una agenda firme, y además, reiteró su advertencia de que no firmará ninguna legislación hasta que el Senado aprobara la Ley SAVE America.

Los mensajes mixtos del mandatario, entre ellos alardes sobre éxitos en el exterior, sumados a la frustración con los republicanos y los demócratas, compitieron por la atención de su “discurso motivacional” a los republicanos de la Cámara de Representantes en su retiro anual en Florida.

“No voy a firmar nada hasta que esto sea aprobado”, expresó Trump sobre la legislación SAVE, que requeriría identificaciones con fotografía en los centros de votación de todos los electores.

“Tendrán que recurrir al filibusterismo, y quizá será el filibusterismo parlamentario, como en los viejos tiempos.”

Varios senadores republicanos señalaron el lunes que no respaldan la solicitud del presidente de limitar significativamente el voto por correo, promocionando el éxito de la práctica en sus propios estados.

“No quiero que el gobierno federal me diga que no puedo votar por correo ni en ausencia”, declaró el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, a la prensa. “No hay nada de malo en votar por correo si se cumplen las normas adecuadas”.

El líder de la mayoría republicana por Dakota del Sur, John Thune, reiteró su renuencia a continuar con una obstrucción verbal, en parte debido a las consecuencias no deseadas.

“Tienen que mostrarme cómo, al final, prevalece y tiene éxito”, manifestó Thune a los medios de comunicación.

“Lo que la gente no se da cuenta, creo, es que el debate es ilimitado, pero también las enmiendas son ilimitadas”.

Asimismo, un proyecto de ley para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aparentemente se encuentra exento de la amenaza de Trump. “Él lo firmaría”, de acuerdo con un funcionario que habló con Washington Examiner.

Los republicanos de la Cámara de Representantes se reúnen en Doral, Florida, para planificar su estrategia legislativa para el resto del año, quienes esperaban recibir una actualización de primera mano del ejecutivo para reducir los costos de energía, que se han disparado desde que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques militares contra Irán hace más de 10 días, informó Axios.

Para Trump, dar luz verde a la Ley SAVE America es el único tema legislativo que tiene la agenda de los republicanos de la Cámara de Representantes. Incluso insinuó adjuntar el proyecto de ley a la reautorización de la FISA, que es obligatoria.

Respecto a Irán, el presidente aseguró que ya se había logrado la victoria, aunque también sugirió que será necesario hacer más.

“Ya hemos ganado”, señaló. “Pero no hemos ganado lo suficiente. Estamos decididos a lograr la victoria total sobre este régimen terrorista”.

Más temprano, el lunes, Trump dijo a CBS News que la guerra “estaba muy completa, prácticamente”. Cuando fue presionado por la prensa para preguntar si la guerra terminaría esta semana, el mandatario dijo: “No”.

“Pronto, muy pronto”, así describió el líder de la Casa Blanca el cronograma.

Por otro lado, el presidente insistió en que los demócratas ya no se enfocan en la asequibilidad, o al menos en la palabra. “Te das cuenta de que ya no escuchas esa palabra”, dijo Trump.

La realidad es que se espera que el Partido Demócrata siga criticando a Trump por la inflación, particularmente por el aumento del costo de la gasolina.

En conclusión, el presidente está tratando de unir al Partido Republicano en la Cámara de Representantes alrededor de sus éxitos en Irán y su estrategia para reducir los precios de la energía en Estados Unidos, pero su frustración con el Senado se filtró.

