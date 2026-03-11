Al menos 4 tornados y una tormenta arrasaron Illinois e Indiana dejando 2 muertos

Varios tornados dejaron grandes daños en el condado de Kankakee en Illinois y en Indiana el martes, donde dos personas perdieron la vida.

Asimismo, las tormentas produjeron granizo de entre dos y cuatro pulgadas de tamaño, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). La agencia señaló que el granizo más grande producido tuvo un diámetro de seis pulgadas y cayó en Kankakee. También dijeron que el granizo podría ser un récord estatal para Illinois.

El NWS envió equipos de inspección al área este miércoles para investigar los daños.

En Lake Village, Indiana, los funcionarios expresaron que la búsqueda inicial que inició el martes en la noche confirmó que dos personas murieron y varias más sufrieron lesiones graves.

Las autoridades manifestaron que una pareja de ancianos murió luego de que un tornado atrapara una casa en la cuadra 8000 de 600 W. Creen que la cifra de heridos graves es menos de 10 personas.

En Lake Village, las consecuencias que dejó un poderoso tornado eran inesperadas para las personas que allí habitan. Cuando salió el sol este miércoles en la mañana, muchos dueños de viviendas y negocios se percataron de la cruda y vieron cómo su sustento se convirtió en escombros.

“Devastación total. Había casas derrumbadas. Había gente atrapada en sus casas. Hay ganado suelto. Prácticamente todo lo que se ha visto en noticieros y videos”, indicó Rob Churchill, jefe del Departamento de Bomberos del Municipio de Lake.

El tornado arrasó aproximadamente 3.5 millas de ciudad y cuatro bomberos sufrieron graves daños en sus viviendas.

Más de 250 rescatistas de los condados vecinos se apersonaron a Lake Village el martes en la noche para iniciar de inmediato los esfuerzos de rescate.

Los equipos se vieron en la obligación de trabajar en la oscuridad mientras NIPSCO informaba de más de 2,500 cortes de energía eléctrica cerca del condado de Newton y las zonas cercanas, dejando a algunas personas atrapadas bajo sus casas derrumbadas mientras las precipitaciones seguían cayendo toda la mañana.

“Sucedieron cosas milagrosas. Encontramos a un hombre dentro de un vehículo rodeado de árboles caídos y parecía que estaba protegido por ellos. Escucharemos cosas así”, afirmó Lori Postma, del Departamento de Bomberos Voluntarios de Lake Township.

Se cree que hay 70 postes caídos en todo el condado de Newton. NIPSCO informó de problemas de energía para más de 2,500 de sus clientes.

Las personas que fueron afectadas por la tormenta pueden acudir a la escuela secundaria North Newton para recibir ayuda. Indiana 211 está aceptando informes de daños.

En Illinois, los funcionarios del condado de Kankakee explicaron que nueve personas resultaron heridas por las tormentas, pero ninguna estaba en riesgo de perder la vida.

“Tuvimos que sacar a un par de personas de sus casas, pero están a salvo”, dijo el alcalde de Kankakee, Christopher Curtis.

El alcalde dijo que pasarían varios días antes de que se restablezca el suministro eléctrico total. Se espera que sea un día difícil para la gente de Aroma Park, informó ABC 7 Chicago.

Una ventana dañada tras una poderosa tormenta que azotó la zona un día antes en Kankakee. Crédito: Nam Y. Huh | AP

Los equipos de obras públicas empezaron sus esfuerzos anoche y volvieron temprano el miércoles en la mañana para terminar la limpieza. Los árboles caídos rompieron los cables eléctricos. En el momento más crítico del apagón, miles de personas se quedaron sin electricidad.

“Tenemos alrededor de 400 equipos de ComEd trabajando actualmente en todo el territorio de servicio, buscando activamente ver cómo podemos desplegar más recursos y dónde se encontraron las áreas más afectadas”, dijo Jeremy Smith de ComEd.

Asimismo, la Cruz Roja Americana ha establecido un refugio en Kankakee Community College para aquellos afectados por las tormentas.

Por su parte, el gobernador J.B. Pritzker publicó en X:

“He recibido información sobre los daños causados ​​por la tormenta y el tornado en la zona de Kankakee. Mi administración, incluida la IEMA, está en contacto con las autoridades locales para ofrecerles todo nuestro apoyo. Pensamos en todos los habitantes de Illinois afectados por el mal tiempo: estaremos aquí para ayudarlos a recuperarse”.

Los habitantes de Kankakee describieron el granizo como casi tan grande como sus manos, golpeando el pavimento y causando grandes daños.

“Como si tuviera un coche blindado y alguien me disparara con una ametralladora o algo así. Así de fuerte era el impacto”, dijo Jon Robicheaux. Algunas ventanas del vehículo quedaron destrozadas.

“No dejaba de golpearme el parabrisas delantero”, dijo Robicheaux. “Primero salió la parte trasera y seguía golpeando el delantero. Y se dañaba constantemente”. Tuvo que detenerse y buscar un refugio.

“Y tenía un poco de miedo de que un tornado me pasara encima mientras estaba estacionado porque no podía ver nada”, dijo Robicheaux.

El NWS dijo que una supercélula que se amplió desde Pontiac, Illinois, a Indiana causó al menos cuatro tornados en Pontiac y al sur de Kankakee en Illinois y Lake Village y Wheatfield en Indiana.

