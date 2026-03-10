Por salud y seguridad piden ayuda de todos para contar esta noche a los indigentes de Nueva York

“Nueva York necesita urgentemente su ayuda”, afirmó el contralor de la ciudad de Nueva York, Mark Levine, al solicitar voluntarios para contar esta noche a las personas sin hogar que deambulan por las calles.

El conteo HOPE 2026 (Homeless Outreach Population Estimate) necesita voluntarios en cada distrito de NYC para recopilar datos que permitan estimar el tamaño y zonas de concentración de la población de personas sin hogar, recordó PIX11 News. Se realizará esta noche de 10 p.m. a 4 a.m., luego de haberse retrasado por la tormenta invernal de febrero.

El contralor Levine alertó en Twitter/X que hasta ayer el número de voluntarios para la edición de 2026 era apenas la mitad del año anterior. Esta noche “se celebra el conteo anual de HOPE, en el que más de 1,000 neoyorquinos se desplazan por los cinco distritos para identificar el número de personas sin hogar (…) Por favor, ayuden a difundir la información”.

El registro oficial sigue activo: para obtener más información o para ser voluntario, revise aquí. El proceso es coordinado por el Departamento de Servicios para personas sin hogar (DHS).

Durante el pico de las heladas que sufrió Nueva York este invierno, más de una docena de personas murieron de hipotermia o frío extremo en las calles, desatando críticas a la respuesta de la alcaldía.

Posteriormente el alcalde Zohran Mamdani anunció el regreso de las redadas para recoger a personas sin hogar, revirtiendo su postura anterior contra esos operativos. A fines de febrero designó a Erin Dalton para dirigir el Departamento de Servicios Sociales (DSS), tras la renuncia de Molly Wasow, quien había sido nombrada por Eric Adams.

Además, la población sin hogar con frecuencia está asociada con hechos de violencia, como víctimas y victimarios en las calles, establecimientos comerciales y el transporte público. La semana pasada un hombre fue quemado mientras dormía en la céntrica Penn Station en Midtown Manhattan. En diciembre un indigente murió baleado durante una aparente disputa en una tienda 7-Eleven en las inmediaciones de Times Sq.

A fines de 2024 Debrina Kawam, una mujer sin hogar de 57 años, murió quemada dentro de un vagón del Metro en Brooklyn. Sebastián Zapeta fue acusado de homicidio e incendio provocado por presuntamente prenderle fuego en la estación Coney Island-Stillwell Ave. la mañana el 22 de diciembre.

En 2022 se estimó que unas 350 personas indigentes estaban viviendo en campamentos en estaciones y trenes del Metro de Nueva York, según funcionarios de tránsito. En 2025 la MTA sumó de más de 250 arrollamientos de trenes, lo que supuso la cifra más alta en una década, según The New York Times.

