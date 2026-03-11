Conoce la regla ’70-20-10′ para gastar tu dinero con inteligencia

Organizar las finanzas personales puede parecer complicado, pero existen métodos sencillos que ayudan a distribuir el dinero de manera más clara. Uno de ellos es la regla ‘70-20-10’, una estrategia de presupuesto que propone dividir los ingresos mensuales en tres grandes categorías para equilibrar gastos, ahorro e inversión.

La regla se ha vuelto popular en redes sociales y entre especialistas en finanzas personales porque simplifica la planificación del dinero.

El método propone destinar el 70% del ingreso mensual a gastos básicos, el 20% a ahorro o inversión y el 10% a gastos personales o entretenimiento.

El creador de contenido financiero de TikTok @professormikefinance explicó este enfoque en una publicación del 17 de febrero, donde detalló cómo dividir el dinero de forma práctica.

Según el método, el 70% del ingreso debe cubrir gastos esenciales como renta, comida, gasolina y servicios.

El siguiente 20% se reserva para construir patrimonio a largo plazo, ya sea a través de inversiones o ahorro.

Finalmente, el 10% restante se destina a gastos personales que permitan disfrutar el dinero sin culpa.

El objetivo de este sistema es que una parte significativa del salario comience a trabajar para el futuro financiero de la persona mediante inversiones como cuentas de retiro 401(k) o cuentas Roth IRA.

Otro creador de contenido financiero, identificado como @wealth1services, también ha hablado sobre esta tendencia y afirmó: “Vivir bajo esta regla del dinero lo cambiará todo”.

Una estrategia sencilla para organizar el presupuesto

La experta en presupuesto Andrea Woroch explicó a Bustle que la regla 70-20-10 funciona porque simplifica el proceso de planificación financiera al dividir el dinero en categorías claras.

Según Woroch, este sistema puede resultar más fácil de seguir que otros presupuestos más estrictos que requieren asignar cantidades exactas a muchas categorías diferentes.

La especialista señala que este método permite que una mayor proporción del ingreso se destine a gastos de vida, lo que puede ofrecer más flexibilidad para pagar renta, servicios y alimentos sin que el presupuesto se vuelva demasiado rígido.

También puede ayudar a algunas personas a mejorar su calidad de vida si sus ingresos lo permiten, por ejemplo mudándose a una vivienda mejor o destinando dinero para el pago inicial de una casa.

Al mismo tiempo, la regla fomenta pensar en el futuro financiero a largo plazo.

Woroch señala que muchos jóvenes adoptan lo que se conoce como ‘soft saving’, una tendencia que prioriza gastar y disfrutar el presente antes que ahorrar.

Sin embargo, llega un momento en el que es necesario que el dinero genere rendimientos, y ahí es donde las inversiones comienzan a cobrar importancia.

El 10% para disfrutar sin culpa

La regla también incluye un componente clave: permitir que una parte del ingreso se destine al ocio.

Woroch explica: “Aunque es importante reducir las compras innecesarias para alcanzar metas financieras, no hay nada de malo en darse un gusto ocasional para evitar el agotamiento”.

El 10% del ingreso puede utilizarse para actividades como salir a cenar, viajar, ir a eventos o simplemente disfrutar del dinero.

Esto ayuda a que las personas mantengan el hábito de seguir su presupuesto sin sentir que deben renunciar por completo al entretenimiento.

Un ejemplo práctico

Si una persona gana $3,000 al mes, la regla 70-20-10 dividiría su dinero de la siguiente manera:

–$2,100 para gastos básicos como renta, comida y servicios.

–$600 para ahorro o inversiones.

–$300 para gastos personales o entretenimiento.

Woroch señala que el dinero que no se utilice del presupuesto de entretenimiento puede acumularse para gastos futuros más grandes o destinarse al ahorro.

La experta también recomienda que parte del 20% destinado al ahorro se utilice primero para crear un fondo de emergencia equivalente a al menos tres meses de gastos.

Una vez alcanzado ese objetivo, el dinero puede dirigirse a inversiones a largo plazo.

Cómo comenzar a invertir

Para quienes empiezan a invertir, Woroch aconseja aprovechar los planes de retiro ofrecidos por los empleadores.

Según explica, aportar al menos la cantidad mínima que el empleador iguala puede ser una buena estrategia porque ese dinero adicional representa un beneficio gratuito.

Si no existe un plan de retiro laboral, también se puede abrir una cuenta de inversión en un banco o mediante plataformas digitales.

Woroch menciona que algunas aplicaciones de inversión automatizada, como Acorns, permiten invertir pequeñas cantidades mediante redondeos de compras realizadas con tarjetas de crédito o débito.

Un método que no funciona para todos

Aunque la regla 70-20-10 puede ser útil para muchas personas, Woroch advierte que no siempre es adecuada para quienes tienen ingresos muy ajustados o necesitan controlar cada dólar que ganan.

Sin embargo, para quienes tienen cierta flexibilidad financiera, este sistema puede ser una manera sencilla de comenzar a ahorrar, invertir y al mismo tiempo mantener un equilibrio en su estilo de vida.

