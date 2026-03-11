La sospechosa de disparar contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

La mujer que presuntamente disparó contra la casa de la cantante Rihanna se presentó en tribunales el pasado 10 de marzo luego de ser acusada de intento de asesinato y agresión.

Ivanna Lisette Ortiz fue arrestada luego de que disparó contra la casa de Rihanna, en Beverly Hills, con un rifle de asalto y huyó del lugar en su auto. Poco después fue detenida en un control policial y los policías hallaron el arma dentro del vehículo. Ortiz tuvo su audiencia en el Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz y rechazó su derecho a un juicio rápido.

De acuerdo con TMZ, al presentarse en tribunales, el abogado de Ortiz presentó una declaración de culpabilidad y posteriormente la retiró.

Ivanna Ortiz permanece detenida e inicialmente su fianza se fijó en $10 millones de dólares. Sin embargo, TMZ señaló que la fianza se rebajó a $1.875 millones de dólares.

La detenida enfrenta un cargo de intento de asesinato, 10 cargos de agresión con un arma de fuego semiautomática, dos cargos de disparos a una vivienda habitada y un cargo de disparos a un vehículo habitado, según la denuncia penal. De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, en caso de que sea hallada culpable de los cargos, Ortiz podría enfrentar cadena perpetua.

Luego del arresto de Ortiz, la corte ordenó a la acusada que entregue todas sus armas y se prevé que se presente nuevamente en la corte el 25 de marzo.

De acuerdo con TMZ, Ortiz tiene antecedentes de problemas de salud mental y perdió la custodia de sus hijos. Ortiz supuestamente publicó videos en su página de Facebook en donde menciona a otras celebridades además de Rihanna, como Kim Kardashian y Cardi B. En una de las publicaciones etiqueta a la cantante, a quien desafía a confrontarla directamente en lugar de hablar mal de ella a sus espaldas.

El tiroteo contra la casa de Rihanna ocurrió el pasado domingo en horas de la tarde. La cantante, sus tres hijos y su pareja A$AP Rocky se encontraban dentro de la casa al momento del tiroteo, pero afortunadamente resultaron ilesos.

Tras su arresto, la corte emitió una orden de protección hacia Rihanna y su familia. Hasta el momento, la artista y dueña de ‘Fenty Beauty’ no se ha pronunciado al respecto.

