Arrestan a la mujer que disparó contra la casa de Rihanna

El Departamento de Policía de Los Ángeles identificó a la mujer que disparó a la casa de Rihanna, en Beverly Hills, y fue arrestada bajo sospecha de intento de asesinato.

La mujer fue identificada como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años y nacida en Orlando. Ortiz disparó al menos 10 veces con un rifle estilo AR-15 contra la mansión de la ganadora del Grammy y huyó a bordo de un vehículo Tesla color blanco el domingo 8 de marzo en horas de la tarde.

La policía informó a medios locales que al menos cuatro balas impactaron contra la propiedad. La artista se encontraba dentro de la residencia al momento del tiroteo junto con sus tres hijos y su pareja A$AP Rocky, pero afortunadamente no hubo ningún herido.

La mujer huyó en el vehículo, pero fue detenida en la cercana Sherman Oaks durante un control policial, dijeron fuentes del Departamento de Policía a NBC Los Ángeles.

“Cuando detuvieron a la sospechosa y la pusieron bajo custodia, registraron el vehículo y localizaron un rifle de asalto y siete casquillos”, dijo Armen Arias, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que Ortiz disparó contra la residencia de Rihanna. La mujer se encuentra bajo custodia policial y el juez impuso una fianza de $10 millones de dólares.

Ortiz fue arrestada varias veces en su ciudad natal antes de este ataque, según los registros policiales. En 2013 estuvo involucrada en un caso de bancarrota, en 2021 fue arrestada bajo sospecha de conducción descuidada y en 2023 fue detenida bajo sospecha de agresión doméstica contra su exesposo.

Esta no es la primera vez que Rihanna sufre una violación de seguridad en su casa. En 2018, un hombre, identificado como Eduardo León, saltó las verjas de la casa de Rihanna y permaneció escondido en el interior durante 12 horas. La artista no se encontraba en la casa y el sujeto fue descubierto por una asistente. León se declaró inocente de cargos de acoso a la cantante, según la entonces fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey.

