Una película biográfica contará los inicios de Bon Jovi

La historia detrás de una de las bandas más reconocibles del rock está a punto de tener su propia versión cinematográfica. Un biopic que narrará los primeros años de Bon Jovi avanza en desarrollo y buscará capturar ese periodo en el que el grupo tocaba en locales de Nueva Jersey sin imaginar lo que vendría después.

La información fue confirmada por el medio especializado “Deadline”, que adelantó que “Universal Pictures” será la encargada de producir la cinta, luego de obtener los derechos tras competir con otras compañías interesadas. Una de las claves del proyecto es la participación directa de su líder, Jon Bon Jovi, lo que abre la puerta al catálogo completo del grupo para formar parte del relato.

El proyecto toma forma desde el guion

El libreto está en manos del escritor Cody Brotter, mientras que la producción será responsabilidad de Kevin J. Walsh y Gotham Chopra. Por ahora, no hay director ni elenco confirmados, algo habitual en las primeras etapas de un proyecto tan ambicioso, aunque sí se conoce el enfoque que tendrá la narración.

La película hará énfasis en los años fundacionales del grupo, desde la adolescencia musical de Jon Bon Jovi en Nueva Jersey, hasta los pasos que guiaron al conjunto hacia su consolidación internacional. Será una mirada a ese momento en el que la banda aún era una apuesta, no un fenómeno.

Un biopic que llega tras un documental reciente

El largometraje se suma al impulso que generó “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story”, la serie documental de cuatro episodios estrenada en 2024.

La producción, también dirigida por Gotham Chopra, reunió material nunca antes mostrado como archivos personales, grabaciones inéditas, demos y fotografías que repasaron cuatro décadas de la trayectoria del grupo.

Su lanzamiento en streaming acercó al público una versión íntima de esos años, con la participación de todos los integrantes, tanto los actuales, como quienes formaron parte del proyecto en el pasado.

El biopic buscará ampliar aún más esa mirada, esta vez desde la ficción, para reconstruir el camino que transformó a Bon Jovi en una de las bandas más influyentes del rock y en un referente que trascendió generaciones.

