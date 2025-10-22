Jon Bon Jovi anuncia nueva gira tras recuperarse de una cirugía de cuerdas vocales

La agrupación Bon Jovi volverá a los escenarios en una gira que comenzará en 2026. Este anuncio marca el esperado regreso de la banda tras la cirugía de cuerdas vocales del vocalista Jon Bon Jovi en 2022.

Jon Bon Jovi, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, hizo el anuncio a través de un comunicado publicado en redes sociales. “Este anuncio me llena de alegría: alegría por poder compartir estas noches con nuestros increíbles fans y alegría por poder estar juntos como banda. Tengo la suerte de poder sostener una vela frente al público cada noche y reflejarme en su reflejo para vivir una experiencia colectiva increíble. Me siento parte del NOSOTROS de nuestros conciertos”, declaró el artista de 63 años.

Jon Bon Jovi se mostró sumamente agradecido por el tiempo que los integrantes de la banda y sus fans le dieron para recuperar totalmente su salud tras la cirugía. Además, afirmó que está listo para volver a encontrarse con su público.

“He expresado extensamente mi gratitud, pero lo diré de nuevo. Estoy profundamente agradecido de que los fans y la hermandad de esta banda hayan sido pacientes y me hayan dado el tiempo necesario para recuperarme y prepararme para la gira. ¡Estoy listo y emocionado!”, dijo el artista.

El artista se sometió a una cirugía de cuerdas vocales en 2022 y desde entonces pasó los días sometiéndose a sesiones de rehabilitación para recuperar su capacidad para cantar durante largo tiempo. La situación de salud Bon Jovi fue registrada en la serie documental de Hulu de 2024, Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story.

En una entrevista con PEOPLE en abril de 2024 habló sobre sus sesiones de rehabilitación diarias y su trabajo con entrenadores vocales.”Puedo cantar. Lo que no necesariamente puedo hacer es cantar dos horas y media por noche, cuatro noches a la semana,pero aspiro a recuperarlo”, dijo.

Bon Jovi estrenará su más reciente álbum “Forever (Legendary Edition)”, el 24 de octubre con nuevas versiones de canciones de su álbum de 2024 “Forever”. Según dijo la agrupación en un comunicado, este álbum nace como una necesidad. “Mi cirugía de cuerdas vocales y la posterior rehabilitación fueron un proceso bien documentado que se desarrolló durante el lanzamiento de ‘Forever’ en junio de 2024”, dijo Bon Jovi. “Cantaba bastante bien en el estudio para la grabación, pero las exigencias vocales y los rigores de las giras aún estaban fuera de mi alcance. Sin la posibilidad de salir de gira ni promocionar un álbum del que todos estábamos muy orgullosos, decidí pedir ayuda a algunos amigos en mi momento de necesidad”.

La gira de Bon Jovi contará solo con cuatro fechas en Nueva York y luego partirá a Europa para presentarse en otras ciudades como Londres, Dublín y Edimburgo.

Las fechas y lugares son los siguientes:

Martes 7 de julio, Nueva York, Madison Square Garden

Jueves 9 de julio, Nueva York, Madison Square Garden

Domingo 12 de julio, Nueva York, Madison Square Garden

Martes 14 de julio, Nueva York, Madison Square Garden

Viernes 28 de agosto, Edimburgo, Reino Unido, Estadio Murrayfield

Domingo 30 de agosto, Dublín, Irlanda, Croke Park

Viernes 4 de septiembre, Londres, Reino Unido, Estadio de Wembley

