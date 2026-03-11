WNBA y jugadoras no llegan a un acuerdo de contrato colectivo en fecha límite

La WNBA y el sindicato de jugadoras superaron este miércoles la fecha límite para implementar un nuevo convenio colectivo sin haber logrado un acuerdo.

La liga y el sindicato negociaron a contrarreloj en una sesión maratoniana que se prolongó durante unas 10 horas, hasta bien entrada la madrugada de este miércoles.

Pero las partes salieron sin acuerdo en la fecha límite (10 de marzo) que había impuesto la WNBA para que no se vea afectado el calendario de 2026, con el inicio de liga previsto para el 8 de mayo.

“Es complejo. Estamos trabajando para lograr un acuerdo en el que todos ganen (…) Así que estamos trabajando duro en ello y todavía nos queda trabajo por hacer”, aseguró la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, en declaraciones a medios estadounidenses.

WNBA, WNBPA finished 12-hour bargaining session that ended around 5:20am ET Wednesday morning without a new CBA deal.



Players in attendance included Breanna Stewart, Nneka Ogwumike, Brianna Turner, and Alysha Clark.



The WNBA has previously said that the deadline for starting… — Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) March 11, 2026

Sindicato afirman que negociaciones de WNBA “van por buen camino”

Por su parte, la directora ejecutiva del sindicato de jugadoras (WNBPA), la abogada Terri Jackson, afirmó que las negociaciones ahora van “por el buen camino”.

En la reunión nocturna habrían participado, según The Athletic, la presidenta del sindicato de jugadoras, Nneka Ogwumike (Seattle Storm), así como otras integrantes del comité como Breanna Stewart (New York Liberty).

Las posiciones antes de la maratónica sesión, de la que no se han revelado detalles, estaban muy distantes: la liga ofrecía un límite salarial de $5,65 millones de dólares por franquicia y el 15% de los beneficios futuros, mientras que el sindicato pedía 9,5 millones y un 27,5%.

Aunque la oferta de la liga representa un aumento significativo respecto a la situación actual ($1,5 millones), el sindicato considera que es una cifra más que desfasada ya que los ingresos de la liga se han disparado en los últimos años.

La falta de acuerdo pone en duda todo el calendario previsto por la WNBA para las próximas semanas, incluido el inicio de la temporada el 8 de mayo y el arranque de la pretemporada el 19 de abril.

