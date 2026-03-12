Buscan a hispano por muerte de hondureño en bar deportivo en Queens, Nueva York

Paublo Torres, joven de 21 años, ha sido identificado como el sospechoso prófugo tras la balacera que cobró la vida del hondureño Denis Núñez desde un bar deportivo en Queens (NYC),

El crimen sucedió en el bar deportivo “El Catracho” la madrugada del 21 de febrero. Núñez, de 34 años, fue herido en el estómago y el hombro izquierdo cuando acababa de salir del local, mientras su hermano seguía adentro.

Torres ha sido arrestado cinco veces en NYC. En procura de su ubicación el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) publicó una foto policial del sospechoso tomada tras un arresto el 8 de diciembre. Es vez fue atrapado con un arma de fuego, dos navajas automáticas y drogas a sólo tres cuadras de la comisaría del Distrito 103 en Queens, destacó Daily News.

El tiroteo dentro del bar “El Catracho” en Hollis fue el 4to ataque sangriento ocurrido en un local nocturno de la ciudad en una semana, según la Policía de Nueva York. Núñez se encontraba con su hermano dentro del bar ubicado en Jamaica Ave. cerca de 184th Place cuando se desató una pelea alrededor de la 1:45 a.m.

Núñez acababa de salir del bar cuando alguien desde adentro abrió fuego. “No sé realmente qué pasó porque estaba dentro”, declaró al Daily News su hermano, quien prefirió no ser identificado con su nombre completo. “Él ya estaba afuera y alguien le disparó desde adentro del bar hacia afuera”.

El personal de emergencias médicas trasladó a Núñez al Hospital Jamaica, pero no pudieron salvarlo. El pistolero huyó y las autoridades siguen tras su pista. “Estábamos contentos”, declaró el hermano cuando los detectives de NYPD llegaron para escoltarlo a una comisaría local para interrogarlo.

Los dos hermanos vivían juntos a unas 2 millas del bar. No está claro el motivo del crimen ni si Núñez fue baleado adrede o de manera accidental. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, en octubre Cristian Moya fue arrestado por presuntamente haber apuñalado mortalmente a Pamela Almonte Cabrera -madre dominicana de 35 años- varias veces en el pecho durante una pelea con su novio afuera de un bar en El Bronx (NYC).

En noviembre de 2024 un hombre murió apuñalado en un bar restaurante de lujo en Queens (NYC). También ese año Antony Abreu fue condenado a cadena perpetua por matar por encargo a un desarrollador inmobiliario afuera de un bar de karaoke en Queens; y el mexicano Baraquiel Castelán (32) fue apuñalado en una pelea grupal en un bar en El Bronx (NYC).