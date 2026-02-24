Mataron a hispano inmigrante en balacera en bar deportivo en Queens, Nueva York

Denis Núñez, hondureño de 34 años, murió la madrugada del sábado cuando le dispararon desde un bar deportivo en Queens (NYC) del que acababa de salir, mientras su hermano seguía dentro del local.

El tiroteo dentro del bar “El Catracho” en Hollis fue el 4to ataque sangriento ocurrido en un local nocturno de la ciudad en una semana, según la Policía de Nueva York. Núñez se encontraba con su hermano dentro del bar ubicado en Jamaica Ave. cerca de 184th Place cuando se desató una pelea alrededor de la 1:45 a.m.

Núñez acababa de salir del bar cuando alguien desde adentro abrió fuego, hiriéndolo en el estómago y el hombro izquierdo. “No sé realmente qué pasó porque estaba dentro”, declaró al Daily News su hermano, quien prefirió no ser identificado con su nombre completo. “Él ya estaba afuera y alguien le disparó desde adentro del bar hacia afuera”.

“Intenté llevarlo al hospital. Por eso yo tenía tanta sangre” en la camisa, dijo el hermano, quien tenía la cara arañada y el brazo vendado. “Me detuve porque vi venir la ambulancia. Luego se lo llevaron de allí y no me dejaron acompañarlo al hospital”.

El personal de emergencias médicas trasladó a Núñez al Hospital Jamaica, pero no pudieron salvarlo. El pistolero huyó y las autoridades siguen tras su pista. “Estábamos contentos”, declaró el hermano cuando los detectives de NYPD llegaron para escoltarlo a una comisaría local para interrogarlo.

Los dos hermanos vivían juntos a unas 2 millas del bar. No está claro el motivo del crimen ni si Núñez fue baleado adrede o de manera accidental.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, en octubre pasado Cristian Moya fue arrestado por presuntamente haber apuñalado mortalmente a Pamela Almonte Cabrera -madre dominicana de 35 años- varias veces en el pecho durante una pelea con su novio afuera de un bar en El Bronx (NYC).

En noviembre de 2024 un hombre murió apuñalado en un bar restaurante de lujo en Queens (NYC). También ese año Antony Abreu fue condenado a cadena perpetua por matar por encargo a un desarrollador inmobiliario afuera de un bar de karaoke en Queens; y el mexicano Baraquiel Castelán (32) fue apuñalado en una pelea grupal en un bar en El Bronx (NYC).