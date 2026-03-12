Checo Pérez dijo que es un “logro enorme” haber completado el GP de Australia con Cadillac

Sergio ‘Checo’ Pérez y el equipo Cadillac ya se encuentran en territorio asiático para afrontar la segunda cita del Mundial 2026. Tras el Gran Premio de Australia, donde el piloto de Guadalajara logró finalizar la carrera en el puesto 16, la satisfacción reina en el garaje de la escudería debutante.

“Fue un logro enorme para un equipo que ha estado trabajando estos últimos cuatro meses”, explicó Pérez a los medios de la F1, quien ha vuelto a la parrilla con renovadas energías tras un año de ausencia.

El mexicano subrayó que, una vez superado el debut, la prioridad es el desarrollo del monoplaza para cerrar la brecha con la zona media de la tabla. Sin embargo, el desafío este fin de semana será doble, ya que China acoge el primer formato esprint del año, lo que reduce el tiempo de pruebas en pista a una sola sesión de entrenamientos libres.

Para un proyecto que arrancó desde cero hace apenas unos meses, haber completado los 305 kilómetros en Melbourne representa un éxito de fiabilidad que ahora buscarán replicar en el Circuito Internacional de Shanghái.

A pesar de la complejidad técnica que esto supone para un equipo nuevo, ‘Checo’ se mostró optimista y aseguró que el formato será “un desafío bonito” y “muy disfrutable”. La mirada también está puesta en su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien no pudo terminar en Melbourne debido a un problema en el sistema de combustible.

Sigue leyendo:

·Jack Doohan revela amenazas de muerte antes de salir de Alpine en la Fórmula 1

·Max Verstappen cambió su simulador para jugar Mario Kart tras su descontento con la nueva F1

·Checo Pérez finaliza 14° en ensayos de Baréin y Cadillac completa un debut sin fallos en F1