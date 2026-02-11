Checo Pérez finaliza 14° en los test de Baréin y Cadillac completa un debut sin fallos en F1

Sergio “Checo” Pérez completó 58 vueltas en la primera jornada de pruebas en Baréin al volante del Cadillac, registrando un mejor tiempo de 1:38.828 que lo ubicó en el puesto 14 entre 18 pilotos. Más allá de la posición en la tabla, el dato más relevante para la escudería estadounidense fue la ausencia de problemas mecánicos, una prioridad absoluta en su estreno dentro de la Fórmula 1.

El equipo centró su programa en evaluaciones estructurales del monoplaza, incluyendo chequeos de sistemas, correlación aerodinámica y tandas con distintos compuestos Pirelli. Sin información oficial sobre qué neumáticos utilizó en cada salida, todo apunta a que el enfoque estuvo orientado a la consistencia y recopilación de datos más que a simulaciones de clasificación.

El puesto 14 en la hoja de tiempos pasa a segundo plano cuando se analiza la limpieza de la jornada: sin fallos visibles ni detenciones prolongadas. Para un equipo debutante, completar el programa sin contratiempos ya representa un avance significativo.

Pérez mostró un enfoque metódico durante toda la sesión. Lejos de buscar vueltas rápidas llamativas, su labor estuvo enfocada en comprender el balance del coche, aportar retroalimentación técnica y acelerar el proceso de aprendizaje del equipo, un factor que será determinante bajo el nuevo reglamento técnico.

La normativa 2026 introduce una división 50-50 entre motor de combustión y energía eléctrica, lo que modifica el comportamiento del monoplaza vuelta tras vuelta. Esta variabilidad altera los puntos de frenada y complica la referencia en curva.

Aunque el tiempo de Checo quedó lejos de la punta (liderada por Lando Norris con 1:34.669), en esta fase inicial el enfoque no está en la tabla de posiciones. Cadillac necesita fiabilidad, datos y rodaje. Y en ese sentido, la primera jornada cumplió con el objetivo.

La incógnita ahora no es la posición actual del equipo, sino la velocidad con la que podrá reducir la brecha frente a las estructuras consolidadas. En ese proceso, la experiencia de Sergio Pérez será un activo determinante.

