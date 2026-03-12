Claudio ‘Chiqui’ Tapia declara ante la justicia argentina por presunta retención de aportes

Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se presentó ante los tribunales para responder por una causa penal que investiga la retención ilegal de aportes previsionales y tributos. “Cumplimos con lo que quería el juez”, aseveró Tapia al salir de la sede judicial a medios locales, cerrando así la ronda de indagatorias que también incluyó al tesorero Pablo Toviggino.

La investigación, impulsada por la Dirección General Impositiva (DGI), sostiene que la AFA no depositó en tiempo y forma las contribuciones de seguridad social de los últimos dos años, acumulando una deuda que supera los 19,000 millones de pesos (aproximadamente $13 millones de dólares).

Según el Régimen Penal Tributario, los importes retenidos exceden el umbral de punibilidad, lo que complica la situación legal de la cúpula deportiva. En respuesta, la AFA emitió un comunicado asegurando que no se cometió delito alguno y que han hecho uso de sus derechos legales, subrayando que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya aceptó los pagos con sus respectivos intereses resarcitorios.

Este conflicto judicial se enmarca en una guerra abierta entre la gestión de Javier Milei y la conducción de la AFA. La tensión se ha disparado por la insistencia del Ejecutivo en implementar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), modelo al que Tapia se opone férreamente.

Como medida de rechazo a lo que consideran una persecución judicial, la comisión directiva decidió suspender toda la actividad del fútbol profesional del 5 al 8 de marzo, dejando los estadios vacíos en una pulseada que trasciende lo deportivo para entrar de lleno en lo político y judicial.

