Gustavo Dudamel: “Cuando dirijo, no veo fronteras”

Gustavo Dudamel llegó a la presentación de la temporada 2026-2027 de la Orquesta Filarmónica de Nueva York con la convicción de que este ciclo marcará un antes y un después en su relación con la ciudad.

Frente a una sala llena en el Lincoln Center, el director venezolano habló de una orquesta que aspira a sentirse cercana, diversa y unida por una misma historia americana: “Cuando dirijo, no veo fronteras”, dijo con una serenidad que contrastaba con el bullicio previo en el recinto.

Acompañado por figuras latinas de la escena cultural neoyorquina como la diseñadora, también venezolana, Carolina Herrera, y el dramaturgo Lin-Manuel Miranda, Dudamel recordó aquel niño de Barquisimeto que escuchaba grabaciones de la Filarmónica y soñaba con levantar la batuta algún día. Ese sueño ahora se transforma en responsabilidad.

Miranda, encargado de abrir el evento, subrayó la dimensión social del momento: “En Nueva York esto importa. No es sólo el comienzo de un mandato, es el comienzo de un nuevo capítulo”, dijo. Su frase se sintió como un marco perfecto para un anuncio que no busca imponerse, sino conectar.

Una temporada que recorre memoria, estrenos y nuevos símbolos

El calendario comenzará el 10 de septiembre en el icónico Radio City Music Hall, seguido por un concierto conmemorativo en el Centro de Artes Escénicas Perelman del World Trade Center para recordar el vigesimoquinto aniversario de los atentados del 11 de Septiembre.

Una semana después, Dudamel asumirá por primera vez su nuevo rol en el Lincoln Center con un estreno mundial de “Zosha Di Castri” y una interpretación de “On the Transmigration of Souls”, de John Adams.

También regresará a una obra que marcó su debut con la Filarmónica en 2007: la Sinfonía n.º 5 de Prokófiev. Y en la primavera de 2027, la agrupación dedicará tres semanas completas al legado de Ludwig van Beethoven, con la pieza “Egmont” en versión adaptada por el dramaturgo Jeremy O. Harris.

El acento latinoamericano también tendrá un espacio importante. La programación incluirá un nuevo trabajo del compositor venezolano Gonzalo Grau, inspirado en poemas de Rafael Cadenas, en un guiño directo a la ciudad donde Dudamel dio sus primeros pasos.

Un cierre comunitario y una gira fuera de escala

El ciclo culminará en junio de 2027 con “Mass”, de Leonard Bernstein, pensada para involucrar a coros y voces de distintos vecindarios de la ciudad.

Y como gesto simbólico de apertura, la Filarmónica emprenderá en octubre una gira europea que no realizaba desde hace una década. El itinerario pasará por capitales culturales como Londres, París, Berlín, Hamburgo, Viena, Barcelona y Madrid. Dudamel lo expresó con humor al referirse a su paso por España: “Una gran fiesta”.

