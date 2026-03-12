Luis Malagón tras lesión que le hará perderse el Mundial con México: “Tengo el alma rota”

Los peores presagios se cumplieron para Luis Malagón. Tras confirmar la rotura del tendón de Aquiles, el portero se mostró afectado emocionalmente a través de un post que compartió en sus redes sociales.

Con un pequeño, pero sentido comunicado informal, Malagón compartió su sentir por medio de las stories de su cuenta en Instagram.

“Herido y triste con el alma hecha pedazos. Tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué?”, redactó.

“Hay momentos en la vida difíciles de entender. Sobre todo, cuando te manejas en línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones“, añadió.

La lesión de Luis Malagón

El pasado martes el Subaru Park fue testigo de la lesión de Malagón al final del primer tiempo, cerca del minuto 38’, durante la ida de los octavos de final de la Concachampions ante Philadelphia Union.

El guardameta recibió un pase atrás que buscaba reorganizar una jugada. Justo al momento de despejar la pelota, su pierna izquierda se quedó trabada en el césped.

De forma inmediata, el portero se arrojó al suelo y comenzó a sujetarse el tobillo con notorios gestos de dolor. Los servicios médicos del Club América ingresaron a la cancha para atender al guardameta.

Finalmente, al 42’, el arquero tuvo que salir entre lágrimas subido a una camilla. Rodolfo Cota tuvo que entrar sin los ejercicios de calentamiento precompetitivos.

Malagón era el portero titular de la selección de México y su presencia en el Mundial 2026 era un hecho. Ahora, se abre un espacio en la convocatoria para que Javier Aguirre lleve a otro jugador.



