Mamdani ordena ampliar programa 3-K gratuito en barrios con alta demanda, incluidos algunos considerados de lujo

La ciudad de Nueva York ampliará su sistema de educación temprana con 1,000 nuevos cupos gratuitos para niños de 3 años en barrios donde la demanda supera la oferta, una medida que busca acercar el programa a las familias y avanzar hacia un acceso verdaderamente universal.

El alcalde Zohran Mamdani anunció la expansión el martes, durante una conferencia de prensa, en el Richmond Pre-K Center, donde explicó que los nuevos espacios forman parte de una inversión estatal de $100 millones de dólares destinada a fortalecer el programa conocido como 3-K.

El financiamiento fue impulsado por la gobernadora Kathy Hochul con el objetivo de estabilizar el sistema de educación infantil temprana de la ciudad y corregir un problema que ha afectado durante años al programa: la desconexión entre dónde existen plazas disponibles y dónde realmente las necesitan las familias.

La ampliación cubrirá 56 códigos postales en los 5 distritos de la ciudad. Entre ellos se encuentran varios barrios de alto ingreso en Manhattan, como Greenwich Village, SoHo, West Village, Chelsea, Gramercy, el Upper East Side y el Upper West Side.

También se beneficiarán comunidades de Brooklyn conocidas como “Brownstone Brooklyn”, entre ellas Boerum Hill, Park Slope y Prospect Heights.

La expansión, sin embargo, no se limita a vecindarios acomodados. También incluye zonas de clase trabajadora como Parkchester en El Bronx, Canarsie en Brooklyn y Corona en Queens.

De acuerdo con el Ayuntamiento, los nuevos cupos fueron seleccionados utilizando datos históricos de inscripción, solicitudes tempranas y la capacidad existente de proveedores de cuidado infantil en cada comunidad.

El desafío de hacer el 3-K verdaderamente universal

El programa de educación temprana 3-K fue creado para ofrecer cuidado infantil y aprendizaje preescolar gratuito a todos los niños de 3 años de la ciudad. Sin embargo, en la práctica, la disponibilidad de cupos ha variado ampliamente dependiendo del vecindario.

Durante años, algunas familias han tenido que pagar más de $20,000 dólares anuales por cuidado infantil privado porque no encontraban espacios en los programas públicos cercanos.

Al mismo tiempo, en otras áreas, miles de plazas del programa 3-K han quedado vacías cada año, lo que ha generado críticas sobre la planificación y distribución del sistema.

Según Mamdani, la ciudad en el pasado utilizaba un tecnicismo para sostener que todas las familias que solicitaban un lugar recibían una oferta.

En muchos casos, explicó, los niños eran asignados a centros ubicados al otro lado de su distrito escolar o incluso a uno o 2 distritos de distancia, algo poco práctico para padres que trabajan.

“Lo que importa es que seamos sinceros en nuestro objetivo de ofrecer un 3-K verdaderamente universal”, dijo el alcalde.

“Queremos satisfacer la demanda real para que ningún niño de tres años tenga que viajar en tren a otro barrio cuando debería poder asistir a un programa cerca de su casa”.

Una crisis de asequibilidad que afecta a todos

La expansión del programa también pone en evidencia una realidad que cada vez impacta a más familias en la ciudad: el elevado costo del cuidado infantil.

La crisis de asequibilidad que vive Nueva York fue uno de los factores que impulsó la elección de Mamdani como alcalde, y el costo del cuidado infantil se ha convertido en una de las preocupaciones más frecuentes entre los padres jóvenes.

Un informe de la Universidad de Columbia estimó que una familia tendría que ganar más de $300,000 al año para cumplir con el estándar federal de asequibilidad del cuidado infantil en la ciudad.

Incluso, hogares de ingresos medios y altos han comenzado a sentir el peso de esos costos, lo que explica por qué muchos de los barrios con mayor demanda de 3-K se encuentran en zonas tradicionalmente acomodadas.

Al mismo tiempo, las familias de bajos ingresos continúan enfrentando una carga desproporcionada, ya que deben destinar una mayor proporción de su presupuesto al cuidado de sus hijos pequeños.

Tras la conferencia de prensa, la responsable de políticas de cuidado infantil del alcalde, Emmy Liss, explicó que la ciudad continúa analizando datos de inscripción y demanda para ajustar el programa en los próximos años.

Liss indicó que el gobierno municipal está trabajando para identificar comunidades donde existan asientos vacíos y para aumentar la difusión del programa entre familias que aún no se han beneficiado del sistema.

“Sabemos que hay familias que podrían beneficiarse del 3-K y el pre-kínder, pero que no necesariamente han sido atendidas por la ciudad”, señaló.

Las autoridades también planean revisar periódicamente la distribución de cupos para asegurar que la oferta coincida con la demanda real en cada vecindario.

