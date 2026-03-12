NY refuerza seguridad en instituciones judías tras ataque contra sinagoga en Michigan

Las autoridades de Nueva York anunciaron el refuerzo de la seguridad en instituciones judías de la ciudad después del ataque ocurrido este jueves contra el Temple Israel en West Bloomfield, en las afueras de Detroit, donde un hombre fue abatido tras embestir el templo con su vehículo y abrir fuego con un rifle.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que desplegó patrullas de alta visibilidad en centros religiosos y culturales judíos de los cinco distritos de la ciudad. La decisión responde, según la institución, a un “entorno de amenaza elevado”.

“Estamos en contacto con nuestros socios de las fuerzas del orden y, por precaución, continuamos con el despliegue preventivo”, señaló el departamento en un comunicado difundido en redes sociales, en el que también pidió a la población seguir el protocolo de seguridad: “si ve algo, diga algo”.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, calificó el incidente como un “acto cobarde de violencia antisemita” en un mensaje publicado en X y aseguró que la policía estatal incrementará las patrullas en todo el estado de Nueva York.

A cowardly act of antisemitic violence.



Our Jewish neighbors should never have to fear worshiping in peace.@NYSPolice will continue increased patrols at religious sites across the state. https://t.co/exEfnvKPZX — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) March 12, 2026

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, describió lo ocurrido como un acto “horrible” y expresó su apoyo a los miembros de la congregación del Temple Israel.

“Sigo monitoreando de cerca la situación”, escribió el alcalde en X. Añadió que, “por precaución, el Departamento de Policía de Nueva York seguirá desplegando patrullas de alta visibilidad en instituciones religiosas y culturales judías en los cinco distritos”.

The attack on Temple Israel in West Bloomfield, Michigan is horrifying. My thoughts are with the congregation and all who are shaken by this act of antisemitic violence. I am continuing to closely monitor the situation. Out of an abundance of caution, the NYPD will continue to… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) March 12, 2026

Ataque en sinagoga

El ataque que motivó estas medidas se produjo cuando un hombre embistió con su vehículo la entrada de la sinagoga Temple Israel, considerada la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

De acuerdo con el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, el sospechoso llevaba un rifle y se enfrentó a tiros con los agentes antes de ser abatido dentro de su automóvil.

Las autoridades locales informaron que la única persona herida fue un agente de seguridad del templo, quien fue atropellado durante la embestida. Según indicaron, se espera que se recupere.

El incidente ha puesto en alerta a fuerzas de seguridad en distintas partes del país. Hasta ahora, las autoridades no han establecido vínculos entre el ataque y la guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El presidente Donald Trump afirmó que ha sido informado sobre lo ocurrido y aseguró que su administración llegará “hasta el fondo del asunto”.

