Rebecca Gayheart retiró las pertenencias de Eric Dane de la propiedad donde vivió sus últimos días

A casi un mes de la muerte de Eric Dane, se ha fotografiado a su viuda Rebecca Gayheart saliendo de la propiedad que Johnny Depp le ofreció al actor para que pasara los últimos días de su vida. En las fotografías se puede ver a Gayheart sacando varias cajas de la propiedad.

Según ‘Page Six’, la viuda del actor ha sacado la mayor parte de las pertenencias de Dane, quien murió el 19 de febrero a los 53 años. El actor estuvo luchando por meses contra el ELA, durante ese tiempo promovió su investigación y dio visibilidad a la enfermedad.

El mismo medio se encargó de compartir algunas de las fotos de Gayheart saliendo y entrando de la propiedad con cajas, y una de ellas está identificada como “fotos de niño de Eric”. Esa foto ha dejado ver que el actor tenía muchos objetos de valor y relacionados con toda su vida en la propiedad.

Semanas después de su muerte, ‘Page Six’ también reveló que Johnny Depp había ofrecido una de sus casas a Dane para que tuviera que preocuparse de un tema menos y, según fuentes consultadas, solo le pedía un pago simbólico de alquiler.

Se desconoce con exactitud a dónde fueron enviadas las propiedades de Dane, pero sí hay que recordar que Rebecca Gayheart había solicitado el divorcio a Dane en 2018, pero tras su diagnóstico en 2025, la mujer retiró la solicitud y se comenzó a hacer cargo de muchos de los pasos que se tuvieron que dar para tratar la enfermedad.

Gayheart y Dane tuvieron dos hijas, y los amigos del fallecido actor decidieron hacer una campaña de GoFundMe para recaudar dinero que les sea de ayuda.

Lo que dejó Eric Dane

Aunque no se tiene un inventario de todas las pertenencias que Eric Dane tenía en la propiedad de Johnny Depp, con el paso del tiempo se siguen revelando algunos productos que el actor dejó para sus hijas y para el público en general.

Pese a su fama y su trabajo en series importantes de la industria como ‘Euphoria’ y ‘Grey’s Anatomy’, Dane no reunió una fortuna ni tenía propiedades en Estados Unidos. Tras su muerte, lo que ha promovido para sus hijas adolescentes es un impulso que las ayude a continuar con sus vidas pese a la pérdida.

Poco después de la muerte, Netflix publicó una entrevista hecha a Dane que había quedado justamente para ser publicada después de que se confirmara el fallecimiento. Ahora también se ha informado que en noviembre de este año será publicado un libro, titulado ‘My Book Of Days’.

Esta publicación, a cargo de Penguin Random House, son sus memorias y es descrita como “una conmovedora narración personal de la estrella de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, Eric Dane, sobre los días más impactantes (pasados, presentes y futuros) de su vida”.

