Senado aprueba por mayoría bipartidista el proyecto de ley de vivienda

El Senado de los Estados Unidos aprobó este jueves la Ley de Vivienda del Siglo XXI, una iniciativa conjunta de los senadores Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, y Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts.

El proyecto recibió un respaldo de 89 votos a favor y 10 en contra, consolidándose como un inusual acuerdo entre ambos partidos para enfrentar la crisis de asequibilidad habitacional en el país, informó NBC News.

El documento de 303 páginas establece medidas estrictas contra la adquisición masiva de propiedades por parte de grandes capitales. Bajo el apartado titulado “Las viviendas son para las personas, no para las corporaciones”, la ley busca, según el resumen oficial, “promover las oportunidades de propiedad de vivienda para las familias estadounidenses, no para las corporaciones”, y prohibirá que inversores institucionales compren determinadas casas unifamiliares.

Creación de programas y subvenciones

La legislación contempla la creación de programas piloto y subvenciones para la construcción, junto a la actualización de definiciones federales para incrementar el inventario de unidades. Asimismo, se simplifican los procesos de inspección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y se establece una coordinación directa con el Departamento de Agricultura para agilizar las revisiones ambientales en zonas rurales.

El senador Tim Scott vinculó la propuesta con los objetivos económicos de la administración actual, señalando que busca cumplir con la agenda de asequibilidad al “reducir la burocracia regulatoria, bajar los costos y expandir la oferta de viviendas sin generar nuevos gastos” y expandir la propiedad de viviendas.

Buscan aumentar oferta y reducir costos

Por su parte, la senadora Elizabeth Warren presentó el proyecto como un intento de aumentar la oferta y reducir costos al enfrentar a inversores que encarecen los precios para individuos y familias.

“Significará, por primera vez, que estamos moviendo los precios de las viviendas en una mejor dirección y superando al capital privado del sistema, haciendo una declaración muy pública de que las viviendas son para las familias que viven allí, no para los inversores de Wall Street que descubrieron otra forma de ganar dinero”, declaró Warren en declaraciones a ABC News.

A pesar del amplio margen en el Senado, el futuro de la ley en la Cámara de Representantes es incierto. Aunque el presidente Donald Trump solicitó en su discurso sobre el Estado de la Unión legislar contra las compras masivas de viviendas por parte de empresas de Wall Street, ha indicado recientemente que su prioridad se centra en aprobar una legislación electoral independiente antes que este paquete habitacional.

