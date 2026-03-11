Thune rechaza presión de Trump para eliminar bloqueo del Senado por la Ley SAVE

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, expresó a sus colegas de partido que no tienen los votos necesarios para aprobar un proyecto de ley de reforma electoral aprobado por la Cámara de Representantes en el Senado, empujando a los demócratas a usar una obstrucción parlamentaria para oponerse, rechazando completamente la presión del presidente Donald Trump.

Los republicanos del Senado discutieron el martes la posibilidad de obligar a sus oponentes a mantener activamente el debate durante varios días, o incluso semanas, para dificultarles al máximo el bloqueo de la Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE), que el mandatario la denominó como su “prioridad número uno” en una rueda de prensa con los republicanos de la Cámara de Representantes.

El líder de la Casa Blanca advirtió el lunes en Florida que aprobar la Ley SAVE es vital para ayudar a los republicanos a mantener el control del Congreso en las elecciones de medio periodo que se celebrarán en noviembre.

“Garantizará las elecciones intermedias. Si no lo consiguen, ¡será un gran problema!”, manifestó.

Los demócratas respondieron que solo ha habido unos pocos casos de inmigrantes que están en Estados Unidos de manera irregular votando en comicios federales en los últimos años y apuntaron que las afirmaciones de fraude generalizado son infundadas por los mismos republicanos.

Trump ha incrementado la presión sobre los líderes republicanos del Senado para que adopten la táctica obstruccionista al no cumplir la promesa de apoyar a un candidato en la batalla de las primarias republicanas del Senado entre el senador John Cornyn por Texas y el fiscal general de Texas, Ken Paxton.

Thune y otros republicanos han presionado intensamente al presidente para que respalde a Cornyn, quien creen que tiene más posibilidades de ganar las elecciones generales, pero Trump todavía no lo ha hecho.

Cuando se le cuestionó sobre las especulaciones de que la Casa Blanca está demorando la aprobación de Texas debido al desacuerdo del mandatario con los republicanos del Senado sobre el filibusterismo verbal, Thune reconoció que estaba preocupado por ello, informó The Hill.

“Sí, quiero decir, probablemente esa conexión no sea lo mejor para nadie, porque podemos votar sobre la Ley SAVE America, pero su aprobación no está garantizada”, expresó Thune. “Hay que tomar decisiones políticas independientemente de la decisión final que se tome al respecto en el pleno”.

Los adeptos de la estrategia del filibusterismo parlamentario en el Senado, como los senadores Mike Lee, republicano por Utah, y Rick Scott, republicano por Florida, dicen que es la mejor forma de dar luz verde a la Ley SAVE y evitar lo que ellos y Trump alertan que podría ser un fraude masivo en las elecciones de mitad de periodo de 2026.

Estiman que el debate se vuelva tan agotador que los demócratas al final cedan, apostando al cansancio, y permitan que la medida se apruebe por una mayoría simple de votos.

Lee defendió su alegato a favor del filibusterismo hablado en la reunión del martes.

Pero otros senadores republicanos, incluido Thune, alertan que el resultado más probable es que el pleno del Senado quede paralizado por semanas o incluso meses y que eso no resultará en una victoria legislativa.

El líder de la mayoría de la mayoría señaló que su personal no puede hallar ninguna “pieza legislativa en la historia” que haya sido aprobada a base de mucho esfuerzo legislativo, votando para archivar docenas o decenas de enmiendas dilatorias y esperando días o semanas de debate en el pleno.

“Lo que la gente no se da cuenta, creo, es que el debate es ilimitado, pero también hay enmiendas ilimitadas”, apuntó a inicios de esta semana.

Fuentes del Partido Republicano aseveran que, de acuerdo con el precedente actual, brindar enmiendas a la Ley SAVE permitiría a los demócratas debatir la legislación sin límite, lo que potencialmente bloquearía el debate por lo que queda de 2026.

El debate a puertas cerradas del martes no logró cambiar ninguna opinión dentro de la conferencia del Partido Republicano, según los senadores que se presentaron a dicha reunión.

“Tampoco tenemos los votos para proceder, ni para iniciar una maniobra obstruccionista ni para sostenerla si la iniciamos, pero eso es solo una cuestión de matemáticas y no hay nada que pueda hacer al respecto”, explicó Thune a los periodistas después del almuerzo.

“Entiendo que el presidente tiene pasión por ver que esto se aborde, como todos nosotros”, señaló sobre la amenaza del presidente el domingo de no firmar más proyectos de ley aprobados por el Congreso hasta que el Senado apruebe la Ley SAVE.

Varios republicanos manifestaron su escepticismo respecto a que obligar a los demócratas a permanecer de pie en sus escritorios hablando por horas, tal como hizo Jimmy Stewart en la película “El señor Smith va a Washington”, vaya a dar algún resultado en las reformas electorales.

“Funciona bien en las películas”, bromeó el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker, republicano por Mississippi, sobre la perspectiva de forzar una obstrucción verbal.

Los demócratas podrían bloquear fácilmente la Ley SAVE votando en contra de una moción de clausura. Los republicanos controlan 53 escaños y necesitarían 60 votos para avanzar el proyecto de ley.

Por su parte, Ron Johnson, senador republicano por Wisconsin, alegó que los demócratas se desharían del filibusterismo una vez recuperen el control de la Casa Blanca y el Congreso para incrementar los impuestos e impulsar los programas de gasto interno y que los miembros de su bancada deberían actuar primero.

“Los demócratas nos han enseñado sus cartas. Van a eliminarlo la próxima vez que tengan la oportunidad. Sería una tontería no adelantarnos a ellos”, dijo.

Johnson expresó que respalda la eliminación del filibusterismo o la exigencia de un filibusterismo oral para que a la minoría le resulte más difícil bloquear la legislación.

