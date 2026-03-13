Baja 20% la participación de latinos en riqueza de Estados Unidos: ¿qué los afecta?

La participación de la riqueza de los latinos en la economía de Estados Unidos bajó 20% en los últimos nueve años, al pasar de 2.9% al 2.3%, según un nuevo análisis de datos de la Reserva Federal realizado por Americans for Tax Fairness (ATF).

“La participación de la comunidad latina en la riqueza nacional se situó en el 2.9% en el tercer trimestre de 2016, poco antes de que el presidente Trump asumiera el cargo por primera vez; y en tan solo el 2.3% en el tercer trimestre de 2025”, indica el reporte.

El reporte agrega que si la participación en la riqueza de los latinos se hubiera mantenido constante durante ese periodo, “las familias latinas serían hoy un billón de dólares más ricas”.

El reporte afirma que las políticas del presidente Donald Trump y sus socios republicanos han sido los principales causantes de este deterioro económico, el cual incluye cuatro años del gobierno del demócrata Joe Biden, pero se afirma que intentó detener “lagunas fiscales” para evitar favorecer solamente a los más ricos.

“El presidente Joe Biden propuso cerrar estas […] lagunas fiscales para los contribuyentes de mayores ingresos. La tasa impositiva máxima sobre los ingresos por inversiones superiores a un millón de dólares se igualaría a la tasa impositiva máxima sobre los ingresos ordinarios (principalmente salarios)”, indica el reporte. “Además, las ganancias de capital heredadas superiores a dos millones de dólares por pareja estarían sujetas al impuesto sobre las ganancias de capital, calculado sobre el precio de compra original del activo subyacente”.

Parte de esos fondos, se afirma, pudieron aumentar los ingresos fiscales en casi $400 mil millones de dólares en una década, lo cual podría utilizarse en programas que ayudaran a impulsar programas para grupos menos favorecidos, incluidos los latinos.

“Ese dinero podría utilizarse para que la vivienda sea más asequible, fomentar una mayor propiedad de vivienda entre la comunidad latina y reducir los alquileres para que las familias latinas puedan acumular más riqueza con mayor rapidez”, se afirma.

¿Qué perdió la economía de los latinos?

El reporte destaca que mientras la riqueza de los hogares blanco aumenta, la de los latinos se contrajo en los gobiernos de Trump, mientras que durante la administración Biden se mantuvo estable.

“La riqueza promedio de los hogares blancos, ajustada a la inflación, creció más de un tercio (34%) entre 2016 y 2025, mientras que la de los hogares latinos creció solo un 12%, poco más de un tercio”, se indica.

La riqueza de los latinos no es la única afectada, también la de población afrodescendiente, mientras “otras” comunidades raciales y étnicas ha experimentado un aumento en su riqueza relativa, según el reporte.

“La disminución de la participación de las familias latinas en la riqueza nacional es una clara señal de que la economía de Trump y el Partido Republicano favorece a la clase multimillonaria, que es casi exclusivamente blanca”, declaró David Kass, director ejecutivo de ATF. “Las exenciones fiscales de Trump a los multimillonarios y las grandes empresas han perjudicado a la clase trabajadora y media, dañando a las comunidades latinas y enriqueciendo a las élites a expensas de la gran mayoría de los estadounidenses”.

El experto agrega que se debe revertir esta tendencia y generar riqueza en las comunidades latinas y de clase trabajadora, para lo cual es necesario reformar el sistema tributario y crear un código tributario justo que funcione para todos.

El informe agrega que, ajustado a la inflación, los hogares latinos poseen aproximadamente un 25% menos de riqueza en acciones en 2025 en comparación con 2016.

“Además, ajustado a la inflación, la propiedad latina de empresas privadas no ha crecido en absoluto desde 1989, año en que la Reserva Federal comenzó a monitorear la riqueza de los hogares”, se advierte.

En EE.UU. 18.7 millones de hogares latinos y su riqueza es menos del 20% de la riqueza total del 0.1% más rico del país, que comprende tan solo 136,000 hogares, de los cuales solo un pequeño porcentaje son latinos.

El problema, se agrega, podría ser peor para la población latina, debido a la llamada “Gran y Hermosa Ley” de Trump que contempla exenciones fiscales para los más ricos.

“Es probable que el crecimiento futuro de la riqueza latina se vea frenado por la ley de impuestos y gasto público de Trump y el Partido Republicano, promulgada el año pasado”, se indica. “Dicha ley redujo los impuestos en billones de dólares, principalmente para los ricos —un grupo en el que los latinos están subrepresentados— y los financió parcialmente con recortes a la asistencia sanitaria y nutricional”.