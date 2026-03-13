Bárbara de Regil dice que La Casa de los Famosos es para artistas con deudas  

La actriz mexicana Bárbara de Regil habló de La Casa de los Famosos, un proyecto que, según ha comentado, no le gusta, debido a que no se identifica con el contenido que hacen ahí.

Además de esto, le dijo a la prensa que siente que quienes entran es porque tienen problemas económicos.

“El día que me veas ahí, espero no arrepentirme de esto, es porque debo dinero, estoy endeudada o algo. No me gusta eso, la verdad, porque ¿dónde está el talento de la gente que entra ahí?”, afirmó a varios reporteros.

La artista explicó que conoce a muchos de los que han formado parte de este reality, como Kunno, a quien adora y reconoce con muchas virtudes, pero no entiende la razón de vivir una experiencia así.

Bárbara de Regil señaló que su prioridad en estos momentos es su carrera artística y por eso no ha cumplido con otros desafíos como subirse a un ring de boxeo y protagonizar una pelea.

La opinión de la mexicana acerca de La Casa de los Famosos ha generado un intenso debate en redes sociales. Algunos la respaldan, pero otros creen que no es cierto lo que dijo: “Está equivocada, esos shows le dan a los participantes publicidad, que si saben utilizarla, se transforma en dinero (patrimonio futuro)… Pero cada quien le da la excusa como quiera”, “Que no escupa al cielo porque le cae en la cara, ella ya ha participado en realitys y parece que se le olvida”, “Tiene razón”.

Sus declaraciones se dan en medio de la sexta temporada de la “telenovela de la vida real”, que ha sido una de las más controversiales debido a la gran cantidad de conflictos que han ocurrido en la convivencia del programa.

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