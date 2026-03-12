Sergio Mayer negó haber pedido que no entraran boricuas a La Casa de los Famosos 6 

Luego de ser eliminado de La Casa de los Famosos 6, el actor mexicano Sergio Mayer negó haber puesto como condición que no entrara nadie de Puerto Rico para él participar en esta edición.

El artista dio una entrevista al programa Alexandra a las 12 para aclarar estos rumores, de los que también se hizo eco Maripily Rivera, ganadora de la cuarta temporada del reality show.

“Uno de los mitos y rumores que dicen es que dentro de mi contrato yo pedí que no estuviera ningún boricua, ningún puertorriqueño, lo cual no sé de dónde salió esa información”, dijo.

Luego de esto, el artista expresó su admiración hacia los dominicanos y boricuas. “De hecho, Celine es una de mis favoritas y la voy a seguir apoyando desde afuera porque no hay ningún amigo boricua”, comentó.

Sergio Mayer explicó que la cadena de televisión no se prestaría algo así y que aunque él juega de forma ruda, es una persona decente. “Amo profundamente esta isla maravillosa y jamás le quitaría yo la oportunidad ni a un país ni a un participante de participar en un programa tan importante a nivel internacional”, aclaró.

Esta semana, Maripily Rivera hablaba en un video de cómo el mexicano influyó en que no hubiera participación puertorriqueña esta temporada. “Como Puerto Rico ve este tipo de realities, tienen miedo de meter a un puertorriqueño y que el puertorriqueño gane porque ellos no pueden maniobrar los votos”, dijo.

El éxito de los boricuas en esta competencia se demuestra con que, de las cinco temporadas, dos representantes de la isla han conquistado al público (Maripily Rivera y Madison Anderson) y se han llevado el primer lugar.

