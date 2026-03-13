Este es el mejor día para comprar boletos de avión en EE.UU. en 2026

Si estás planeando un viaje y buscas comprar boletos de avión al mejor precio, hay un dato clave que debes conocer antes de comenzar tu búsqueda: el día en que realizas la reservación sí influye en cuánto pagas.

Un nuevo informe del sitio de viajes Expedia reveló que el viernes se ha convertido en el día más barato de la semana para comprar boletos de avión en Estados Unidos. El hallazgo forma parte del reporte anual “Air Travel Hacks Report 2026”, publicado en febrero, que analiza millones de búsquedas y reservas para detectar patrones de precios.

De acuerdo con el estudio, quienes reservan sus vuelos un viernes pueden ahorrar hasta 14% en vuelos nacionales y alrededor de 8% en vuelos internacionales, en comparación con quienes compran sus boletos el domingo, que actualmente es el día más caro.

El resultado de 2026 representa un giro frente a los años anteriores. Durante 3 años consecutivos, los informes de Expedia habían señalado al domingo como el mejor día para encontrar boletos baratos.

En ese periodo, comprar el domingo permitía ahorrar hasta 17% en comparación con reservaciones hechas los lunes o viernes. Sin embargo, los datos más recientes muestran que los patrones de consumo de los viajeros cambiaron durante 2025, lo que alteró la forma en que las aerolíneas ajustan sus precios.

Los expertos explican que las compañías aéreas utilizan algoritmos avanzados que modifican constantemente las tarifas según la demanda, la anticipación de compra, la competencia entre rutas y el comportamiento de los usuarios.

Esto significa que el precio de un boleto no es fijo y puede cambiar varias veces al día.

¿Por qué el viernes puede ser más barato?

La razón por la que el viernes suele ofrecer mejores precios tiene que ver con la dinámica del mercado de viajes.

Durante los primeros días de la semana, especialmente lunes y miércoles, la demanda corporativa tiende a aumentar. Muchas empresas reservan vuelos de última hora para reuniones o viajes de trabajo, lo que eleva los precios debido a la urgencia de esos desplazamientos.

Cuando llega el viernes, el panorama cambia.

Las aerolíneas comienzan a ajustar sus tarifas con el objetivo de llenar los asientos disponibles para la semana siguiente. En ese momento suelen liberar promociones, descuentos o ajustes de precio que hacen más atractivas ciertas rutas.

Para los viajeros con flexibilidad, ese comportamiento crea una oportunidad para encontrar mejores ofertas.

Además del día en que realizas la compra, los expertos recomiendan usar herramientas tecnológicas para monitorear los cambios de tarifa.

Activar alertas de precio en plataformas como Expedia, Skyscanner o Google Flights permite recibir notificaciones cuando el precio de una ruta específica baja.

Este tipo de herramientas analiza las variaciones del mercado y puede avisar cuando el boleto alcanza un precio más conveniente.

Para muchos viajeros frecuentes, combinar las alertas con la estrategia de compra del viernes aumenta significativamente las probabilidades de conseguir el mejor precio disponible.

No solo importa cuándo compras: también cuándo vuelas

Elegir el día correcto para comprar el boleto es importante, pero no es el único factor que determina el precio final del viaje.

Según el informe de Expedia, el día en que decides volar también influye considerablemente en el costo del pasaje.

Para vuelos domésticos dentro de EE.UU., volar el martes puede ser hasta 14% más barato que hacerlo el domingo, que sigue siendo el día de salida más costoso.

Esto ocurre porque los fines de semana concentran gran parte del tráfico turístico y familiar, mientras que entre semana hay menos demanda.

En el caso de los vuelos internacionales desde EE.UU., el análisis muestra una tendencia similar, aunque con una diferencia clave.

El jueves aparece como el día más económico para despegar, con ahorros de hasta 15% en comparación con los vuelos programados el domingo.

Los lunes y domingos por la mañana suelen ser los horarios más caros porque coinciden con 2 flujos importantes: el regreso de quienes viajaron el fin de semana y el inicio de los viajes laborales.

Otro elemento decisivo para ahorrar al comprar boletos de avión es la anticipación con la que realizas la reserva. Según los especialistas del sector, reservar demasiado temprano o demasiado tarde puede hacer que pagues más.

Para vuelos nacionales dentro de EE.UU., el momento más conveniente suele estar entre 30 y 45 días antes del viaje.

En el caso de vuelos internacionales, la ventana de compra recomendada es mayor: entre 60 y 90 días antes de la salida.

Dentro de ese rango, las aerolíneas suelen ofrecer tarifas más competitivas antes de que aumente la demanda en las semanas previas al viaje.

La fórmula para pagar menos por tus boletos

Los expertos coinciden en que no existe un único truco para conseguir el boleto más barato, pero sí una combinación de estrategias que aumenta las probabilidades de ahorro.

Entre ellas destacan:

* Comprar los boletos preferiblemente un viernes

* Evitar volar en domingo cuando sea posible

* Activar alertas de precios en buscadores de vuelos

* Reservar dentro de la ventana de anticipación recomendada

* Aplicar estas tácticas puede reducir significativamente el costo del viaje.

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