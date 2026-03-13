Maribel Guardia emocionada por actuar en Perfume de Gardenia

Maribel Guardia, actriz costarricense, está lista para regresar a los escenarios luego de haberse tomado una pausa.

En una entrevista con La Mesa Caliente, programa que transmite Telemundo, la artista dijo que está feliz por volver a las tablas con la obra Perfume de Gardenia.

El descanso de la artista fue de apenas unos meses, debido a que en noviembre terminó de hacer un musical, un género teatral que, según contó, le gusta mucho. “Dije que iba a descansar un año y aquí estoy de pata caliente, pero me encantan los musicales, difícil decir que no”, bromeó.

La famosa señaló que el escenario es un lugar que la recarga de energía y por eso siente mucha emoción de dar vida a Miranda, un personaje que han interpretado otras actrices de renombre como Niurka Marcos, Lis Vega y Aylín Mujica.

Maribel Guardia estará en Perfume de Gardenia

El tiempo de preparación de la actriz fue muy corto, ya que apenas tuvo una semana, pero reconoció que el proceso fue bastante emocionante.

Maribel Guardia señaló que está lista para compartir de nuevo con la audiencia, algo que le emociona mucho. “Subirse al escenario, dar alegría y que la gente salga feliz, se siente uno muy pleno”, destacó.

Verónica Bastos, una de las conductoras del show, dijo que conocía muy bien todo lo que le rogaron para que formara parte de este proyecto. Ante esto, la artista indicó: “Ahora me convencieron. Estoy muy feliz, Vero. Tú sabes lo que me gusta a mí trabajar”.

Señaló que le gusta sentirse como una mujer productiva, que hace cosas, pero que sobre todo asume proyectos que la reten. “Yo me veo ahí subida (en el escenario) de 80, trabajando”, agregó.

Sigue leyendo: