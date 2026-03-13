Nueva vía del puente Portal North comenzará a operar el 16 de marzo en Nueva Jersey

Las autoridades de Nueva Jersey informaron que la primera vía del nuevo puente Portal North, en Kearny, comenzará a operar para trenes de pasajeros el lunes 16 de marzo, lo que supone un avance en la sustitución del antiguo puente levadizo sobre el río Hackensack.

Como parte de los preparativos, el jueves se realizó el primer recorrido ceremonial de un tren sobre la nueva estructura, en un acto encabezado por la gobernadora Mikie Sherrill junto a representantes de NJ Transit, Amtrak y funcionarios federales.

El viaje simbólico marcó el inicio del proceso de transición del servicio ferroviario desde el actual puente levadizo, construido hace 116 años, que durante décadas ha sido una de las principales causas de retrasos en el Corredor Noreste, la línea ferroviaria más transitada de Estados Unidos.

NJ Transit indicó en un comunicado que la segunda vía del nuevo puente se incorporará al servicio en otoño, lo que permitirá completar la sustitución de la estructura antigua y mejorar la confiabilidad del sistema para los viajeros que se desplazan entre Nueva Jersey y Nueva York.

“Durante décadas, el antiguo puente Portal ha sido fuente de retrasos y frustración para los cientos de miles de viajeros que utilizan el Corredor Noreste a diario”, afirmó Sherrill durante el evento, en el que destacó que el nuevo puente representa una infraestructura “moderna y confiable” que contribuirá al crecimiento económico y a mejorar el transporte diario en la región.

El tramo ferroviario entre Newark y Nueva York concentra más de 400 trenes y unos 200,000 pasajeros cada día laborable, lo que lo convierte en un punto crítico del sistema ferroviario estadounidense.

De acuerdo con Kris Kolluri, presidente y director ejecutivo de NJ Transit, la entrada en funcionamiento del puente es un paso decisivo para resolver uno de los mayores cuellos de botella de esa red. “El primer tren que cruza el nuevo puente Portal North representa un hito para completar uno de los proyectos de infraestructura más trascendentales del país y brindar la confiabilidad que nuestros clientes esperan”, señaló.

Un puente más alto y sin interrupciones

El nuevo Portal North Bridge es un puente fijo de dos vías y gran altura que sustituirá al antiguo mecanismo levadizo sobre el río Hackensack. La nueva estructura se elevará 15 metros sobre el nivel del agua, el doble de la altura del puente actual, lo que permitirá el paso de embarcaciones sin necesidad de detener el tráfico ferroviario.

Las autoridades esperan que esta característica reduzca de forma significativa los retrasos que se producían cuando el viejo puente debía abrirse para permitir la navegación.

Además de mejorar la fiabilidad del servicio, el proyecto forma parte del programa Gateway, un plan de infraestructura más amplio que busca aumentar la capacidad ferroviaria entre Newark y Nueva York.

El presidente de Amtrak, Roger Harris, destacó por su parte que se trata de la primera gran obra de construcción de puentes completada dentro del Corredor Noreste en los últimos años y aseguró que los pasajeros empezarán a notar los beneficios a partir del inicio de operaciones la próxima semana.

La obra ha sido financiada conjuntamente por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, los estados de Nueva Jersey y Nueva York, y Amtrak.

En 2021 se aseguró una subvención federal de $766.5 millones de dólares para el proyecto.

Ese mismo año, NJ Transit adjudicó un contrato de $1,559 millones al consorcio Skanska/Traylor Bros PNB Joint Venture, la mayor adjudicación de obra pública en la historia de la agencia, de acuerdo con la información publicada por corporación estatal de transporte público de Nueva Jersey.

El servicio regular de NJ Transit se reanudará completamente el domingo 15 de marzo, antes de que la nueva vía empiece a transportar pasajeros. Las autoridades estiman que el puente Portal original sea desmantelado en 2027, una vez que el nuevo sistema esté completamente operativo.

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