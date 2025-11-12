Revelan primer avance de ‘The Devil Wears Prada 2’ y su fecha de estreno

Este miércoles se estrenó el primer adelanto de la película “The Devil Wears Prada 2’, protagonizada por las aclamadas actrices Meryl Streep y Anne Hathaway.

La esperada secuela de la película de 2006 contará con gran parte del elenco original como Stanley Tucci y Emily Blunt y también se unen otras celebridades al elenco.

20th Century Studios compartió el primer avance del filme este 12 de noviembre. En el adelanto la cámara sigue los pasos de Miranda Priestly (personaje interpretado por Streep) quien es la temida editora de la revista Runway. Al entrar al ascensor Miranda se da vuelta y se topa con Andy Sachs, (personaje interpretado por Hathaway) su exasistente.

Miranda Priestly, como el personaje icónico que es, voltea hacia Andy y le dice de manera odiosa “Ya era hora”. Ante esto, Andy se pone sus gafas de sol y respira pacientemente mientras las puertas del elevador se cierran.

El teaser no reveló mayores detalles sobre la trama de la secuela por lo que hay que esperar que el estudio publique el trailer oficial.

Con este adelanto el estudio reveló que la fecha de estreno está fijada para el 1 de mayo de 2026.

Esta secuela contará con varias de las figuras que formaron parte de la película que se estrenó hace casi 20 años.

Wendy Finerman volverá como productora. También participará Aline Brosh McKenna, quien se encargó de adaptar el libro homónimo de Lauren Weisberger para la primera entrega. La dirección estará a cargo de David Frankel.

Además de los actores antes mencionados, el elenco estará conformado también por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, BJ Novak y Conrad Ricamora, además del regreso de Tracie Thoms y Tibor Feldman.

Aunque no se han ofrecido detalles sobre la trama de la secuela, ha trascendido que la historia girará en torno a los desafíos que enfrenta la revista Runway en medio del declive de los medios de comunicación tradicionales. Emily Blunt, quien en la película anterior interpretó a una de la exasistentes de Priestly, es ahora una poderosa ejecutiva con la que Miranda Priestly tiene un conflicto.

