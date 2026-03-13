Shakira reacciona a su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll: “Es un poco surrealista”

La cantante colombiana Shakira se mostró emocionada y agradecida por su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll. En una entrevista con AP, la artista expresó lo fundamental que es este reconocimiento para ella, ya que su carrera nació con canciones de rock y, con el paso de los años, ha sabido fusionar la música latina con el rock y el pop.

Shakira aseguró que se siente “honrada y emocionada” por esta nominación y describió el momento como “un poco surrealista”. “He experimentado con diferentes géneros en mi carrera, pero comencé como artista de rock y seguí haciendo rock”, dijo la cantante en la entrevista.

La barranquillera señaló que en cada uno de sus álbumes hay canciones de rock, incluyendo su último álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, y resaltó que este género “forma parte intrínseca” de su personalidad artística.

“Estar nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, sabiendo que hay tantos íconos increíbles de la música rock que adoro, que me inspiraron, como The Rolling Stones (están ahí)… para mí, es simplemente un privilegio y un momento realmente asombroso en mi carrera”, dijo.

Shakira definitivamente podría hacer historia este año. De ser incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll, se convertiría en la primera artista nacida y criada en Latinoamérica en formar parte de este selecto grupo. Esto además marcaría un hito en su carrera, ya que pocos artistas en la historia han tenido el honor de ser elegidos para integrar este selecto grupo. Aunque Shakira es la primera colombiana en ser nominada, no es la primera latina. La banda mexicana Maná fue nominada en 2025, pero no logró entrar al Salón de la Fama.

Otros artistas que están nominados este año son Phil Collins, Mariah Carey, Lauryn Hill, Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, P!NK, entre otros. De los 17 nominados, solo entre cinco y siete artistas serán finalmente seleccionados para ingresar al Salón de la Fama. Los elegidos serán revelados en abril, luego de las votaciones de un panel de 1,200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

Con más de 30 años de carrera, Shakira se ha consolidado como una de las artistas latinas más influyentes. de este siglo. La cantante inició su carrera con álbumes como Laundry Service y ¿Dónde están los ladrones?, en los que cautivó por la fusión del rock latino con el pop.

El 2026 es particularmente especial para Shakira, ya que ha estado lleno de éxitos en medio de su gira ‘Las mujeres ya no lloran tour’. El 1 de marzo, Shakira ofreció un multitudinario concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, donde reunió a más de 400,000 personas, superando récords de presentaciones previas de otros artistas.

“La historia de amor y amistad que tengo con México es simplemente increíble, ¿sabes? No hay nada que se le compare, y me ha dado muchísimo. Mis fans mexicanos me han brindado mucho amor y apoyo desde el comienzo de mi carrera”, dijo la cantante.

Shakira también habló sobre su próximo concierto en las Pirámides de Giza, Egipto. Esta es la primera vez en 20 años que la colombiana se presenta en este imponente espacio y continúa conservando el título de la primera artista latina en ofrecer un concierto en las Pirámides de Guiza, una de las siete maravillas del mundo antiguo.

“Fue una de las actuaciones más inolvidables de mi vida, y solo quería que se repitiera con este espectáculo y con esta gira, que para mí es la gira de mi vida.” … De hecho, siento que estoy empezando”, aseguró.

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