Stewie tendrá su propia serie tras el éxito de “Family Guy”

El universo de “Family Guy” sigue expandiéndose. Esta vez lo hace con un proyecto que pone el foco en uno de sus personajes más impredecibles: Stewie Griffin. La cadena Fox Broadcasting Company y la plataforma Hulu confirmaron la aprobación de “Stewie”, una nueva serie animada derivada que se centrará completamente alrededor del célebre bebé.

La producción ya recibió luz verde para dos temporadas iniciales y, según lo anunciado, su estreno está previsto entre 2027 y 2028. Después de su emisión en Fox, la distribución internacional quedará en manos de Disney+, que llevará la serie a distintos mercados.

Un nuevo preescolar y aventuras fuera de lo común

El punto de partida de la historia coloca a Stewie en una situación inesperada. Tras ser expulsado de su antiguo preescolar, el pequeño prodigio debe incorporarse a otro centro educativo, un entorno completamente distinto donde conocerá nuevos compañeros.

La premisa no abandona el estilo excéntrico que siempre caracterizó al personaje. En su nuevo salón, Stewie comenzará a experimentar con distintos dispositivos tecnológicos que le permitirán realizar viajes en el tiempo y el espacio, arrastrando a sus compañeros a situaciones que transformarán la rutina escolar en algo bastante más imprevisible.

Entre los detalles más curiosos que se adelantaron figura la presencia de una tortuga de aula de 75 años, un personaje que compartirá teorías sobre distintos temas con los estudiantes. Ese tipo de elementos remarca la intención de mantener el humor absurdo que convirtió a la serie original en un fenómeno televisivo.

Por ahora no se confirmó cuántos episodios tendrá cada temporada, aunque se indicó que la cifra podría ubicarse ligeramente por debajo de los 15 capítulos.

Un proyecto impulsado por el equipo original

El desarrollo de “Stewie” nace directamente del creador de “Family Guy”, Seth MacFarlane, quien volverá a interpretar la voz del protagonista, tal como lo ha hecho desde el inicio de la serie en 1999.

MacFarlane desarrolló el nuevo proyecto junto al guionista y productor Kirker Butler, colaborador habitual del programa original. Butler asumirá además el rol de showrunner, mientras que la producción ejecutiva estará a cargo de ambos junto a Kara Vallow.

El proyecto se realizará bajo el sello de Fuzzy Door Productions, la compañía creativa vinculada a MacFarlane que ha estado detrás de varias de sus producciones televisivas.

Según reportó “Deadline”, el acuerdo de producción presenta una estructura poco habitual dentro del bloque animado. Fox y Hulu compartirán los costos, lo que convierte la serie en una comisión conjunta entre la cadena televisiva y la plataforma de streaming.

Con ese respaldo y con uno de los personajes más reconocibles de la animación contemporánea al frente, el nuevo proyecto busca ampliar el universo de la familia Griffin, mientras explora una etapa poco vista del pequeño genio.

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