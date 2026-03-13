¿Te pueden quitar SNAP si ganas más dinero? Los límites de ingresos en 2026

Ganar más dinero siempre es una buena noticia. Sin embargo, algunas familias pueden perder los apoyos del gobierno, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), en ciertas condiciones como superar un límite mínimo de ingresos.

Los lineamientos del Programa SNAP tienen límites de ingresos específicos para sus beneficiarios. Al registrar un ingreso mayor a estos umbrales, el apoyo podría reducirse o incluso perder los beneficios para comprar alimentos sanos en Estados Unidos, que ayudan a millones de hogares —incluidos muchos latinos—.

¿Cómo funcionan los límites de ingresos del SNAP?

El programa SNAP, administrado por el Departamento de Agricultura (USDA), establece criterios de elegibilidad que se basan principalmente en los ingresos del hogar.

Para recibir estos beneficios, los solicitantes deben cumplir con dos requisitos básicos:

Ingreso bruto del hogar: Todos los ingresos antes de impuestos

Todos los ingresos antes de impuestos Ingreso neto después de deducciones: El ingreso después de restar gastos permitidos como vivienda o cuidado infantil

Según el Food and Nutrition Service, estas reglas buscan dirigir la ayuda a hogares con mayores necesidades económicas.

Límites de ingresos del SNAP en 2026

La elegibilidad se determina dependiendo del tamaño del hogar y los niveles de ingreso bruto aproximados: que determinan la elegibilidad, incluyen:

1 persona: alrededor de $1,580 al mes

alrededor de 2 personas: aproximadamente $2,137 al mes

aproximadamente 3 personas: cerca de $2,694 al mes

cerca de 4 personas: alrededor de $3,250 al mes

Si el ingreso del hogar supera estos límites, la familia podría perder la elegibilidad para estos beneficios. Sin embargo, existen excepciones y deducciones que pueden modificar el cálculo final.

“Los límites de ingresos están diseñados para asegurar que los beneficios lleguen a las familias que más los necesitan”, explica el Servicio de Alimentación y Nutrición del USDA en sus documentos sobre elegibilidad.

Lo que realmente cambia cuando tus ingresos aumentan

Un aumento salarial no siempre significa perder inmediatamente los beneficios. Inicialmente, el programa SNAP reduce de manera gradual la ayuda a medida que aumentan los ingresos del hogar. Mediante la aplicación de diferentes deducciones, entre ellas:

Gastos de vivienda

Costos de cuidado infantil

Gastos médicos para adultos mayores o personas con discapacidad

Sin embargo, en la práctica, algunas familias siguen calificando incluso si su ingreso bruto supera ligeramente los límites iniciales.

“Cada caso se evalúa individualmente y se consideran múltiples factores económicos del hogar”, establece la guía oficial del programa SNAP.

Requisitos de trabajo que también afectan el SNAP

Además de los ingresos, algunos beneficiarios deben cumplir con requisitos de trabajo para mantener la ayuda. Según el Servicio de Alimentación y Nutrición, los adultos sanos sin dependientes deben cumplir ciertas condiciones laborales para mantener su elegibilidad. Entre ellas:

Trabajar al menos 80 horas al mes , o

, o Participar en programas de capacitación laboral aprobados

Si estas condiciones no se cumplen, la persona podría perder los beneficios después de un período limitado. Esta regla busca incentivar la participación laboral para mantener la asistencia alimentaria.

¿Cuántas personas reciben SNAP en Estados Unidos?

El programa SNAP es uno de los más importantes en cuanto a asistencia social en el país. De acuerdo con el USDA, más de 40 millones de personas reciben beneficios cada mes en Estados Unidos.

Entre los beneficiarios se incluyen:

Familias con ingresos bajos

Adultos mayores

Personas con discapacidades

Trabajadores con salarios insuficientes

El programa permite comprar alimentos en supermercados utilizando una tarjeta electrónica conocida como EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios). Para muchas familias, estos beneficios representan un apoyo clave para cubrir gastos básicos.

Datos clave sobre SNAP en Estados Unidos

Algunos datos relevantes del programa incluyen:

Más de 40 millones de beneficiarios en Estados Unidos

en Estados Unidos Administrado por el USDA

Beneficios distribuidos mediante tarjeta EBT

Límites de ingreso basados en el tamaño del hogar

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la elegibilidad para el Programa SNAP

¿Me pueden quitar SNAP si gano más dinero?

Sí. Si el ingreso de tu hogar supera los límites establecidos por el programa. En estos casos, podrías perder la elegibilidad o recibir menos beneficios.

¿Los límites de ingresos cambian cada año?

Sí. El gobierno federal ajusta los límites periódicamente para ajustar cambios en el costo de vida.

¿Qué ingresos se toman en cuenta para SNAP?

Se consideran salarios, ingresos por trabajo independiente y otras fuentes de dinero antes de impuestos.

¿Qué es la tarjeta EBT?

Es una tarjeta electrónica que permite a los beneficiarios usar los fondos del programa SNAP para comprar alimentos.

¿Las familias trabajadoras pueden recibir SNAP?

Sí. Muchas familias que trabajan siguen calificando si sus ingresos están dentro de los límites establecidos.

Conclusión

El programa SNAP es una herramienta de ingresos fundamental para millones de familias en Estados Unidos que necesitan apoyo para comprar alimentos. Sin embargo, los límites de ingresos son clave para determinar quién puede seguir recibiendo la ayuda.

Un aumento salarial podría reducir o eliminar los beneficios si el ingreso del hogar supera los niveles establecidos. Por eso, los expertos recomiendan revisar periódicamente las reglas del programa y consultar con las autoridades locales para conocer su elegibilidad.

