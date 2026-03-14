Agencia Mundial Antidopaje analiza vetar a Donald Trump de los Juegos Olímpicos 2028

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) está considerando modificar sus reglas para intentar impedir que el presidente Donald Trump y todos los funcionarios del gobierno estadounidense asistan a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, una medida que también podría tener implicaciones para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos este verano.

La propuesta, que figura en la agenda de la reunión del comité ejecutivo del organismo mundial de control antidopaje del próximo martes, es la última maniobra surgida de la negativa, que se prolonga desde hace años, del gobierno estadounidense a pagar sus cuotas anuales a la AMA.

Esta negativa forma parte de la protesta unánime y bipartidista del gobierno estadounidense contra la gestión de la agencia en un caso que involucra a nadadores chinos y otros asuntos.

La Associated Press tuvo conocimiento del punto del orden del día a través de la correspondencia obtenida entre la AMA y funcionarios europeos involucrados en la toma de decisiones de la agencia.

Otras dos personas con conocimiento del orden del día confirmaron a la AP la existencia de la propuesta de reglamento; no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el tema, que aún no se ha hecho público.

Trump thought it would be a good idea to not pay the dues to the World Anti Doping Agency and now they’re weighing on whether to bar him and all of the U.S Government & Officials from the Olympics and World Cup because he thinks he can get away without paying them! 👇👇 pic.twitter.com/ty8bT0UqqE — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) March 14, 2026

Propuesta de 2024

El portavoz de la AMA, James Fitzgerald, dijo que “no hay nada nuevo aquí”, señalando que las discusiones relacionadas con el tema de qué hacer con los gobiernos que retienen fondos han estado en curso desde 2020 y no están directamente relacionadas con Estados Unidos.

La propuesta, de hecho, se planteó por primera vez en 2024, cuando las autoridades estadounidenses presionaron con éxito para que fuera rechazada. Desde entonces, Estados Unidos ha perdido su asiento en el comité ejecutivo.

“A pesar de las crecientes amenazas de la AMA, seguimos firmes en nuestra exigencia de rendición de cuentas y transparencia por parte de la AMA para garantizar una competencia justa en el deporte”, dijo Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP).

Si se aprueba, la norma sería principalmente simbólica, dadas las limitaciones que una federación deportiva internacional podría imponer al presidente de un país que asiste a un evento dentro de sus propias fronteras.

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