Bradley Cooper haría la precuela de “Ocean’s Eleven”

Un casino elegante, un plan imposible y un grupo de ladrones que siempre parece ir un paso adelante. El universo de “Ocean’s Eleven” podría volver a la pantalla con una nueva historia ambientada décadas antes de la trama conocida, y un nombre fuerte empieza a tomar protagonismo dentro del proyecto.

Bradley Cooper aparece como el principal candidato para dirigir y protagonizar la precuela que desarrolla Warner Bros.. El actor ya estaba en conversaciones para encabezar el elenco junto a Margot Robbie, pero ahora su participación podría ampliarse también detrás de cámara.

Esto llega después de algunos cambios importantes en la producción. El cineasta Lee Isaac Chung, reconocido por dirigir “Twisters”, abandonó el proyecto recientemente. Antes que él, el director Jay Roach también había estado vinculado a la película.

Si finalmente asume el desafío, Cooper sumaría un nuevo capítulo a su carrera como realizador. Sería su cuarta experiencia como director después de “A Star Is Born”, “Maestro” y “Is This Thing On?”.

Un regreso al mundo de los grandes robos

La nueva historia buscará ampliar el universo narrativo de la famosa saga. El guion fue escrito por Carrie Solomon y situará la trama en Europa durante la década de 1960, una época marcada por glamour, espionaje y movimientos culturales que podrían encajar perfectamente con el estilo sofisticado de la franquicia.

La película funcionaría como una precuela de “Ocean’s Eleven”, la exitosa comedia de robos estrenada en 2001 que reunió a un elenco estelar encabezado por George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon y Julia Roberts.

Ese filme, dirigido por Steven Soderbergh, revitalizó una historia que ya tenía raíces profundas en el cine clásico de Hollywood.

Una franquicia con décadas de historia

La primera versión de “Ocean’s 11” llegó a los cines en 1960 y reunió a varias figuras del legendario Rat Pack. En ese reparto destacaban Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr., tres íconos del espectáculo estadounidense que llevaron a la pantalla una historia de robos cargada de estilo y humor.

Décadas más tarde, la reinterpretación de Steven Soderbergh transformó la saga en una trilogía moderna con “Ocean’s Eleven”, “Ocean’s Twelve” y “Ocean’s Thirteen”, películas que consolidaron al grupo de ladrones como uno de los equipos más carismáticos del cine comercial.

La franquicia continuó expandiéndose con el “spin-off” “Ocean’s Eight”, protagonizado por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway y Rihanna, que trasladó la esencia de los robos elaborados a un elenco femenino.

Ahora, con la posibilidad de que Bradley Cooper tome el timón del proyecto y comparta pantalla con Margot Robbie, el universo de “Ocean’s Eleven” podría volver a ampliarse.

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