Caramelo confiesa cuáles son sus principales temores en su vida 

El ganador de La Casa de los Famosos All Stars, Carlos Cruz, mejor conocido como Caramelo, visitó el set de La Mesa Caliente para compartir una de sus entrevistas más vulnerables hasta la fecha. Lejos de la imagen de invencibilidad que a veces proyecta la fama, el exrepartidor confesó cuáles son los miedos que lo acechan ahora que vive una etapa exitosa.

Para el dominicano, el éxito material es algo reversible, pero la salud es el único terreno donde siente un temor genuino. Al ser cuestionado sobre qué le quita el sueño, fue tajante: “Lo peor que me pudiera pasar es enfermarme. Tu salud mental y física es algo que debería ser un temor. Ya lo demás son cosas que uno arregla en el camino”.

Caramelo cuenta cómo lidia con los mensajes negativos

El salto de una vida sencilla a la exposición mediática total ha traído consigo una ola de comentarios que, según el influencer, ponen a prueba la confianza en uno mismo. Sin embargo, asegura que su pasado lo preparó para este momento:

“Al ser famoso, los comentarios negativos son comentarios que también existieron en el pasado; lo único es que ahora te lo dicen personas que no te conocen y no tienen miedo a herirte”.

Uno de los puntos más intensos de la charla ocurrió cuando se debatió sobre la sensibilidad de los hombres. Caramelo rompió estereotipos al admitir que el género masculino suele ser mucho más frágil de lo que aparenta ante una ruptura emocional:

“El hombre tiene una forma diferente a la mujer cuando se enamora… cuando tiene esa desilusión, se desbarata en pedazos”.

Incluso, con un toque de honestidad brutal, bromeó sobre la inseguridad que sienten los hombres al iniciar una relación y el deseo constante de ser recordados:

“El miedo real es no dejar esa huella que te marca. El hombre siempre está pensando: ‘remember me’ (recuérdame)”, agregó.

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