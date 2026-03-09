Caramelo cuenta que se sometió a una ginecomastia

Carlos “Caramelo” Cruz, ganador de La Casa de los Famosos All Stars, visitó el programa Hoy Día para hablar de sus proyectos y de la operación a la que se sometió recientemente.

En una conversación con Clovis Nienow, el dominicano dijo que le hicieron una intervención quirúrgica. “Me sometí a una cirugía de ginecomastia; tú sabes que a nosotros los hombres se nos altera un poco el pezón… ya sabes, cuando a uno nos gusta ponernos nuestros trajes, tú sabes, y la moda, se nos altera un poco y a veces se nos da un pequeño de incomodidad”.

El creador de contenido dijo que se siente más seguro ahora que se hizo esta operación, pero la recuperación no ha sido fácil, debido a que se ha tenido que cuidar bastante para no tener problemas más adelante.

La ginecomastia es una condición médica caracterizada por el aumento excesivo de tejido en las glándulas mamarias en hombres o niños.

Esta condición suele ser causada por un desequilibrio entre las hormonas testosterona y estrógeno.

El influencer afirmó que uno de sus objetivos es mejorar su imagen este año. “Le quiero pegar duro al gimnasio, creo que este es un año que quiero entrar a una nueva etapa de mi vida con lo que tiene que ver con el físico, siempre he tenido un físico, pero siento que me quiero exigir mucho más a mí mismo”.

Los proyectos de Caramelo para el 2026

El dominicano está enfocado en los realities, pero todavía no tiene las fechas exactas de lanzamiento.

“El Tour de los Solteros… decidimos moverlo porque recuérdate que eso no es algo tan fácil, yo quería dar lo que el público se merece: calidad, entretenimiento, cosas amorosas, cosas románticas”, indicó.

Otros proyectos en los que incursionará son un perfume y una marca de ropa para seguir dejando su huella, no solo en la industria del entretenimiento, sino también en el mundo de los negocios.

